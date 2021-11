Seether Prep Livestream ‘Vicennial’ Événement en ligne avec Moment House

Le 15 octobre, Seether ont sorti leur compilation Viceennial – 2 Decades of Seether via Craft Recordings. Pour célébrer la sortie, le groupe organise un événement spécial Vicennal – Live Online aujourd’hui, le 11 novembre, grâce à un partenariat avec la plate-forme numérique live premium Moment House. Il y aura des spectacles à 18h PST, 18h GMT et 18h AEST avec un ensemble de 10 chansons, des sessions de questions-réponses en direct et des rencontres virtuelles.

L’album raconte l’histoire remarquable de la carrière et du succès du quatuor sud-africain, des singles révolutionnaires « Broken » et « Fine Again » à la reprise préférée des fans de « Careless Whisper » de Wham et au-delà. Les 20 chansons du LP ont amassé 17 positions de classement n ° 1 et sont tous classés dans le Top 5 des succès radio multi-formats.

Le 30 octobre, le groupe a établi un nouveau record personnel avec trois chansons n ° 1 d’un seul album et trois chansons n ° 1 consécutives, avec « Wasteland » allant au n ° 1 sur le Billboard’s Mainstream Rock Airplay Chart, égalant Aerosmith pour le 10e numéro un en 40 ans d’histoire du graphique.

Récemment, Seether était également le plus récent ajout à l’exposition populaire « Right Here Right Now » du Rock and Roll Hall Of Fame, rejoignant d’autres sommités de l’exposition, notamment Billie Eilish, Lady Gaga, Harry Styles, Taylor Swift, Les Lumineux, Kacey Musgraves, Alabama Shakes, et Le weekend.

En réfléchissant à la carrière du groupe, le chanteur Shaun Morgan déclare : « Vingt ans est une étape importante pour nous ; nous avons fait un voyage incroyable – aux côtés de nos fans – et nous prévoyons de continuer ce voyage. Rassembler Viceennial nous a donné l’occasion de revenir sur notre travail au fil des ans et de redécouvrir certaines de nos anciennes chansons pendant la pandémie qui nous a tous paralysés. Nous espérons que tout le monde appréciera la compilation autant que nous le faisons maintenant, après ce verrouillage historique, et nous sommes impatients de revoir nos fans lors de concerts à l’avenir. »

Achetez ou diffusez Viceennial — Two Decades of Seether.