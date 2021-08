Seether s’apprête à lancer une collection couvrant toute la carrière, Vicennale

in

Le prochain album de Seether, Viceennial – 2 Decades of Seether, raconte l’histoire remarquable de le quatuor sud-africain carrière et succès record. Les 20 chansons de cette compilation ont amassé 16 positions au palmarès n ° 1 et sont toutes classées dans le Top 5 des succès radio multi-formats.

Cette collection est un résumé audio des 20 premières années du numéro 8 des artistes rock de tous les temps de Billboard, qui couvre les 40 ans d’existence du palmarès. L’album, dont la sortie est prévue pour le 15 octobre via Craft Recordings, a été soigneusement préparé par le leader Shaun Morgan et met en évidence les morceaux des huit albums complets de son groupe, y compris les premiers singles “Broken” et “Fine Again”; le récent n°1 des charts Rock et Active Rock, « ​​Dangerous » ; ainsi que leur reprise préférée des fans de “Careless Whisper” de Wham. Connu pour son dévouement envers ses fans, Seether a sélectionné des illustrations soumises par des fans pour la couverture de l’album.

Le 7 octobre, pour célébrer la sortie de l’album, le groupe interprétera les 20 morceaux en séquence en direct une seule fois à Ace of Spades à Sacramento, en Californie. Cet événement est l’after-show officiel de la soirée d’ouverture du festival Aftershock à guichets fermés, où le groupe se produira le 8 octobre avec Metallica, Rancid et d’autres. Les billets pour Viceennial – Live sont en vente dès maintenant chez le groupe site officiel.

Étant donné que Seether ne peut pas tourner en dehors des États-Unis pour le moment, ils voulaient trouver un autre moyen d’apporter ce spectacle spécial à leurs fans du monde entier. Le 11 novembre, le groupe organise un événement spécial Vicennal – Live Online grâce à un partenariat avec Moment House. Il y aura des spectacles à 18h PST, 18h GMT et 18h JST où les fans pourront voter pour l’ensemble de 10 chansons de ce fuseau horaire. De plus, le groupe apparaîtra en direct pour des sessions de questions-réponses et des rencontres virtuelles.

En réfléchissant à la carrière du groupe, le chanteur Shaun Morgan déclare : « Vingt ans est une étape importante pour nous ; nous avons fait un voyage incroyable – aux côtés de nos fans – et nous prévoyons de continuer ce voyage. Rassembler Viceennial nous a donné l’occasion de revenir sur notre travail au fil des ans et de redécouvrir certaines de nos anciennes chansons pendant la pandémie qui nous a tous paralysés. Nous espérons que tout le monde appréciera la compilation autant que nous le faisons maintenant, après ce verrouillage historique, et nous sommes impatients de revoir nos fans lors de concerts à l’avenir. »

Vicennale comprend les pistes suivantes :

“Faire semblant”

“Remède”

“Bien encore”

“Cassé”

“Les mots comme armes”

“Chanson country”

“Te laisser tomber”

« S’élever au-dessus de ça »

“Faible”

“Ce soir”

« Personne ne prie pour moi »

“Careless Whisper”

“Vérité”

“De l’essence”

« Trahir et dégrader »

“Panne”

“Même foutue vie”

“Le cadeau”

“Conduit sous”

“Dangereux”.

Pré-commande Vicennale.