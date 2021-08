Seether va publier une compilation couvrant les carrières de ‘Vicennial 2 Decades Of Seether’

SEETHERle prochain album de , “Vicennial – 2 Décennies de Seether”, raconte l’histoire remarquable de la carrière et du succès du quatuor sud-africain. Les 20 chansons de cette compilation ont amassé 16 positions n ° 1 dans les charts et toutes font partie du Top 5 des succès radio multiformats. Cette collection est un résumé audio des 20 premières années de Panneau d’affichagen ° 8 des artistes rock mainstream de tous les temps, qui couvre les 40 ans d’existence du palmarès. L’album, dont la sortie est prévue le 15 octobre via Enregistrements artisanaux, a été soigneusement organisée par le leader Shaun Morgan et met en évidence les morceaux des huit albums complets de son groupe, y compris les premiers singles révolutionnaires “Cassé” et “Bien encore”; le récent n°1 des charts Rock et Active Rock, “Dangereux”; ainsi que leur reprise préférée des fans de PAN‘s “Careless Whisper”. Connu pour son dévouement envers ses fans, SEETHER illustration soumise par les fans pour la couverture de l’album. Pré-commandes pour “Vicennial – 2 Décennies de Seether” commencent aujourd’hui, y compris un vinyle 2-LP violet opaque mélangé exclusif à Seether.com en édition limitée à 1 000 unités.

Le 7 octobre, pour célébrer la sortie de l’album, le groupe interprétera les 20 morceaux en séquence en direct une seule fois à Ace Of Spades à Sacramento, en Californie. Cet événement est une Aftershock After Party pour la soirée d’ouverture de la salle comble Réplique festival, où le groupe se produira le 8 octobre avec METALLIQUE, RANCE et d’autres.

Depuis SEETHER n’est pas en mesure de tourner en dehors des États-Unis pour le moment, ils voulaient trouver un autre moyen d’apporter ce spectacle spécial à leurs fans du monde entier. Le 11 novembre, le groupe organise une soirée spéciale “Vicennial – Live Online” événement grâce à un partenariat avec la plateforme digitale live premium Moment House. Il y aura des spectacles à 18h PST, 18h GMT et 18h JST où les fans pourront voter pour l’ensemble de 10 chansons de ce fuseau horaire. De plus, le groupe apparaîtra en direct pour des sessions de questions-réponses et des rencontres virtuelles. Billets pour “Vicennial – Live Online”, ainsi que des packs comprenant des produits dérivés et un vinyle 2-LP exclusif de couleur rose opaque mixte en édition limitée à 500 unités de “Vicennale”, sont en vente maintenant sur Seether.com.

En repensant à la carrière du groupe, Morgan déclare : « Vingt ans est une étape importante pour nous ; nous avons fait un voyage incroyable – aux côtés de nos fans – et nous prévoyons de continuer ce voyage. ‘Vicennale’ Ensemble, nous avons eu l’occasion de revenir sur notre travail au fil des ans et de redécouvrir certaines de nos anciennes chansons pendant la pandémie qui nous a tous paralysés. Nous espérons que tout le monde appréciera la compilation autant que nous le faisons maintenant, après ce confinement historique, et nous sommes impatients de revoir nos fans lors de concerts à l’avenir.”

“Vicennial – 2 Décennies de Seether” propose les pistes suivantes :

01. Faire semblant



02. Remède



03. Bien encore



04. Cassé



05. Les mots comme armes



06. Chanson country



07. Te laisser tomber



08. S’élever au-dessus de ça



09. Faible



dix. Ce soir



11. Personne ne prie pour moi



12. Careless Whisper



13. Vérité



14. De l’essence



15. Trahir et dégrader



16. Panne



17. Même foutue vie



18. Le cadeau



19. Conduit sous



20. Dangereux

SEETHER est le plus récent ajout à la Temple de la renommée du rock and rollest populaire “Juste ici et maintenant” exposition. “Juste ici et maintenant” se concentre sur l’évolution du rock and roll et son impact sur la génération actuelle d’artistes en emmenant les visiteurs dans un voyage intime dans les histoires d’actes en tête des charts. En utilisant des artefacts personnels, des panneaux de texte stimulants et des affichages interactifs, “Juste ici et maintenant” aide les fans à découvrir comment SEETHER a influencé le nouveau millénaire. SEETHER rejoint d’autres sommités dans l’exposition, y compris Billie Eilish, Lady Gaga, Harry Styles, ALABAMA SECOUE, Taylor Swift, LES LUMINEURS, Kacey Musgraves et Le weekend.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).