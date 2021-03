S’efforcer de maintenir l’équité parmi les plus démunis

Rares sont les cas où la pandémie n’a pas pu enliser les forces de ceux qui ont des capacités différentes:

Par Prashant Agarwal

La pandémie touchant le contexte socio-économique de base, ceux qui étaient gravement en détresse étaient démunis et ceux qui avaient des capacités différentes. Le tissu rural a été perturbé à mesure que les nouvelles adoptions de technologie et les nouvelles tendances qui n’ont jamais été explorées ni adoptées ont été poussées à l’encontre des populations rurales. Avec une moindre acceptation de ces derniers et l’absence de connaissances ou de savoir-faire sur les progrès technologiques, la population rurale, y compris celles du segment inférieur et celles qui ont des capacités différentes, a été la plus touchée.

Les ONG et les institutions de bien-être social se sont manifestées pour aider ceux qui sont démunis et qui ont été incapables de traverser la détresse des pertes d’emplois et le manque de durabilité qui ont été affectés par la pandémie COVID-19.

Quelques cas où la pandémie n’a pas pu enliser la force de ceux qui ont des capacités différentes sont:

Chef de famille sans emploi:

Alors que Dixita a été une élève brillante de B.Tech comme beaucoup de filles, elle avait des rêves et des espoirs dans ses yeux car elle était aussi ambitieuse pour bien réussir dans sa vie. Cependant, la pandémie n’était pas très gentille où, en raison de la pandémie de COVID-19, son père, un employé d’une agence de voyages, a perdu son emploi en raison du nombre de touristes en baisse. Essayer de faire face aux économies réalisées par son père Dixita ne pouvait pas se permettre de poursuivre ses études car elle ne pouvait même pas payer ses frais de scolarité. Dixita a perdu espoir et c’est à ce moment-là que sa famille a contacté NSS. NSS a immédiatement levé des fonds et les a offerts à Dixita pour qu’elle poursuive ses études de deuxième année en B.Tech.

Faire le bon match:

La pandémie a été une crise énorme pour beaucoup. Un de ces cas était celui de Shambu Lal et Jeena Kumari. Tous les deux, qui avaient des capacités différentes, avaient besoin de trouver un bon match pour passer leur vie. Shambu Lal et Jeena Kumari ont été présentées par NSS et se sont mariées lors de la 35e cérémonie de mariage de masse. La mariée Jeena a déclaré lors de son mariage: «Avoir des capacités différentes est un obstacle et difficile, mais garder le sourire sur le visage peut résoudre la moitié des problèmes de votre vie.»

Paquet de joie:

Lors de l’accouchement, des millions de femmes sont confrontées à la pression de donner naissance à des bébés prématurés ou en insuffisance pondérale dans la partie rurale de l’Inde, soit en raison de la négligence des bons traitements de santé lors de l’accouchement ou du traitement postnatal, soit même en raison de l’absence d’infrastructure disponible dans certaines régions. Kalpana a donné naissance à des bébés jumeaux prématurés dont le premier enfant n’a pas pu survivre au cours des 6 premiers mois. Ce fut un coup mental et psychologique pour les deux parents. La deuxième petite fille jumelle née était également confrontée à d’énormes problèmes de santé qui entraînaient une charge financière énorme pour les parents. Les parents qui cherchaient une aide financière ont contacté NSS qui a tendu la main aux parents en faisant un don de Rs 1,80 lakh pour le soutien sanitaire du traitement de l’enfant.

(L’auteur est président de Narayan Seva Sansthan. NSS est une organisation à but non lucratif au service de personnes handicapées et défavorisées. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)