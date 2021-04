Sega a accidentellement accusé le site de statistiques SteamDB de piraterie Yakuza

Le géant de l’édition japonais Sega a signalé par erreur le site de données SteamDB de vente de copies piratées de Yakuza: Like A Dragon.

Dans une déclaration à GamesIndustry.biz, la société a déclaré que sa technologie avait accidentellement déclaré que la société distribuait des versions craquées de la version populaire. Cela fait suite au fondateur de SteamDB, Pavel Djundik, s’adressant à Twitter pour dire que Sega essayait de supprimer la page Yakuza: Like A Dragon sur SteamDB.

Dans un tweet ultérieur, Djundik a déclaré que le site ne « supportait pas le piratage », ne vendait pas de jeux ou ne créait aucun lien vers des sites Web impliqués dans ce genre de choses.

SteamDB suit diverses données pour les titres sur Steam, y compris leur prix au fil du temps, le nombre de personnes qui y jouent et le type d’attention qu’ils reçoivent de plates-formes telles que Twitch.

« Nous utilisons un logiciel anti-piratage pour protéger nos jeux à grande échelle, mais parfois cela fait des erreurs », a déclaré Sega dans un communiqué à GI.biz.

« Sega continuera à affiner ces systèmes pour éviter cela à l’avenir et nous apprécions la coopération de SteamDB avec nous pour résoudre le problème rapidement. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72075/sega-accidentally-accused-stat-site-steamdb-of-yakuza-piracy/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));