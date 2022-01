Sega a créé un nouveau studio de développement au Japon

Image : SEGA

Sega, la société de jeux vidéo derrière Sonic the Hedgehog et la série Yakuza, a créé un nouveau studio à Sapporo, au Japon. Il a été créé en réponse à l’expansion rapide de l’industrie des jeux et sera la deuxième base de développement de Sega dans le pays.

Selon le site officiel, « Sega Sapporo » est composé d’employés recrutés localement et se concentrera principalement sur la conception, le développement et le débogage de logiciels de jeu liés à la propriété intellectuelle de Sega.

Sega Sapporo est dirigé par le président-directeur général Takaya Segawa, qui a commencé sa carrière chez Sega en 1992 en tant que designer et était auparavant le producteur en chef de Phantasy Star Online 2.

Voici une déclaration de Segawa à propos du nouveau studio :

« Dans le cadre de la politique de continuer à relever le défi de créer des contenus encore plus innovants et d’offrir au monde des expériences nouvelles et passionnantes, nous utiliserons le savoir-faire que Sega a accumulé au cours de sa longue histoire pour participer au développement du divertissement qui nous présenterons au monde de la ville attrayante de Sapporo »

Sega Sapporo recherche maintenant des employés à temps plein et à temps partiel pour travailler dans divers domaines. Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel.