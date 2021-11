Sega et Microsoft annoncent une alliance stratégique pour développer l’initiative ‘Super Game’ sur Azure

La société japonaise de jeux vidéo Sega a annoncé lundi son intention d' »explorer une alliance stratégique » avec Microsoft, qui verra Sega créer de nouveaux jeux et réviser son processus de développement via la plate-forme Azure de Microsoft.

La nouvelle alliance fait partie d’une initiative tournée vers l’avenir chez Sega appelée « Super Game ». Selon un communiqué de presse, Azure de Microsoft fournit à Sega une « plate-forme de développement de nouvelle génération » que Sega peut personnaliser pour tenir compte des différents styles de travail et des changements d’infrastructure.

« SEGA a joué un rôle si emblématique dans l’industrie du jeu et a été un partenaire formidable au fil des ans », a déclaré Sarah Bond, CVP de Microsoft, dans un communiqué. « Nous sommes impatients de travailler ensemble alors qu’ils explorent de nouvelles façons de créer des expériences de jeu uniques pour l’avenir à l’aide des technologies cloud de Microsoft. Ensemble, nous allons réinventer la façon dont les jeux sont construits, hébergés et exploités, dans le but d’ajouter plus de valeur aux joueurs et à Sega. »

Selon Sega, les principaux objectifs de Super Game sont les mots-clés « Global », « En ligne », « Communauté » et « Utilisation IP ». Alors que la 5G est en passe de dynamiser les jeux en nuage dans de nombreuses régions du monde, Sega utilise explicitement Microsoft Azure pour tenter d’anticiper et de servir quelle que soit la prochaine tendance.

Le nom de l’initiative fait suite aux informations repérées dans la présentation financière de Sega en mars 2021, où la société a déclaré que sa stratégie comprenait la création d’un Super Game au cours des cinq prochaines années, défini comme un titre qui « peut être étendu à l’échelle mondiale ».

Avec l’utilisation de la propriété intellectuelle comme l’une des caractéristiques du Super Game, cela suggère que Sega envisage de transformer l’une de ses franchises tentpole – le même rapport financier mentionnait Phantasy Star Online, Sonic the Hedgehog, Persona, Yakuza et Total War comme candidats potentiels – pour être transformé en un jeu de service coûteux. Quoi qu’il en soit, son processus de développement sera alimenté par Microsoft Azure.

L’apogée de Sega en tant que société de consoles a peut-être été les années 90, comme en témoigne sa gamme récemment annoncée sur Nintendo Switch Online. (Capture d’écran YouTube)

Selon ., la nouvelle a fait bondir l’action Sega de 6% lundi.

Sega est un développeur et éditeur de jeux vidéo basé à Tokyo qui est peut-être mieux connu pour la franchise Sonic the Hedgehog, qui a célébré son 30e anniversaire cette année. C’était auparavant un fabricant de consoles, mais a mis fin à ses activités matérielles en 2001 après l’échec malheureux de la Dreamcast.

Depuis lors, Sega a créé et commercialisé une variété de jeux vidéo en tant que studio tiers, y compris les séries populaires Total War et Yakuza. Il a commencé à publier des titres pour la plate-forme Xbox en 2002 avec la sortie japonaise du jeu d’action/patinage Jet Set Radio Future, et bon nombre de ses titres actuels sont disponibles sur Xbox Game Pass.

En tant que tel, le nouveau partenariat stratégique intéresse principalement les personnes qui suivent la valeur d’Azure en tant que plate-forme de développement. Juste en ce qui concerne les jeux Sega apparaissant sur les plates-formes Microsoft, les deux sociétés sont déjà en partenariat stratégique depuis près de 20 ans.

Sega n’a pas indiqué si ses nouveaux titres propulsés par Azure impliqueraient l’exclusivité de la plate-forme Xbox ou combien d’argent, le cas échéant, aurait changé de mains à la suite de l’accord.