Sega et Microsoft s’associent pour créer des « super jeux »

Les métavers sont si chauds en ce moment, et il semble que Sega se prépare à créer le leur. Vous connaissez peut-être le concept de « métaverse » de Fortnite, Space Jam ou Prêt Joueur Un — c’est essentiellement un hub où vous pouvez trouver toutes vos marques et personnages fictifs préférés, tous au même endroit.

Sans surprise, avec l’écurie de personnages de Sega, ils cherchent à faire de même, en combinant des noms reconnaissables comme Sonic the Hedgehog, Super Monkey Ball et Persona dans ce qu’ils appellent un « super jeu ».

La société a annoncé aujourd’hui qu’elle s’associerait à Microsoft pour créer ces super jeux, en utilisant la technologie cloud Azure « de pointe » de Microsoft. Selon le propre communiqué de presse de Sega sur l’accord, la société sera guidée par les principaux mots-clés « global », « en ligne », « communauté » et « utilisation IP ».

« En établissant une coopération mutuelle dans des domaines tels que les capacités de développement de jeux de SEGA et la technologie de pointe et la construction d’environnements de développement de Microsoft, nous continuerons à promouvoir le développement de jeux dont pourront profiter les fans de jeux du monde entier. »

– Yukio Sugino, Président et COO de SEGA

Sega n’est pas la première entreprise à utiliser la technologie cloud de Microsoft – il y a deux ans, Sony a également conclu un accord avec eux, cimentant une nouvelle amitié entre les anciens/actuels rivaux du jeu. En fait, Sega a également utilisé Microsoft Azure pour lancer Phantasy Star Online 2 en Amérique du Nord.

Les super plans de jeu de Sega incluent le regroupement de leurs séries les plus populaires, comme Guerre totale, Football Manager et Sonic, ainsi que potentiellement faire revivre des classiques « dormants » tels que Crazy Taxi et Virtua Fighter. Ils espèrent également « optimiser » leur entreprise pour qu’elle soit plus rentable, ce qui inclut les jeux mobiles et les « machines d’amusement », quelque chose que Konami a fait pivoter il y a quelques années.

Quels sont vos espoirs pour les SUPER JEUX de Sega ? Voulez-vous vraiment voir Sonic traîner avec les généraux militaires de Total War? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.