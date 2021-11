Sega et Microsoft s’associent pour le développement de jeux cloud

Le géant japonais de l’édition Sega s’associe à Microsoft pour un nouveau jeu dans le cloud.

La nouvelle a été dévoilée dans un communiqué aux investisseurs du premier, dans lequel il a déclaré qu’il développait un nouveau projet utilisant la plate-forme cloud Azure de Microsoft. Le titre est appelé « Super Jeu », qui est décrit comme une entreprise mondiale, en ligne et axée sur la communauté qui utilise la propriété intellectuelle – cela signifie probablement qu’elle est construite sur une franchise existante.

« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui que nous envisageons une alliance stratégique avec Microsoft pour aider à développer la nouvelle initiative » Super Game » de Sega ainsi qu’à créer un environnement de développement de jeux de nouvelle génération « , a déclaré le président et COO de Sega, Yukio Sugino.

« En envisageant un partenariat stratégique avec Microsoft, nous cherchons à faire progresser davantage notre développement de jeux afin que nos titres puissent être appréciés par les fans du monde entier ; à cet égard, nous visons à construire une alliance qui utilise à la fois les puissantes capacités de développement de jeux de Sega et La technologie de pointe et l’environnement de développement de Microsoft. »

Microsoft CVP Sarah Bond a ajouté : « Sega a joué un rôle si emblématique dans l’industrie du jeu et a été un partenaire formidable au fil des ans. Nous sommes impatients de travailler ensemble alors qu’ils explorent de nouvelles façons de créer des expériences de jeu uniques pour l’avenir en utilisant le cloud Microsoft. Ensemble, nous allons réinventer la façon dont les jeux sont construits, hébergés et exploités, dans le but d’ajouter plus de valeur aux joueurs et à Sega. «

Il s’agit probablement d’un partenariat similaire à celui que Microsoft et Sony ont signé en mai 2019.

