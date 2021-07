Sega partage une nouvelle bande-annonce et des captures d’écran de Super Monkey Ball Banana Mania

Dans un peu plus de deux mois, les fans de Monkey Ball revivreront les jours de gloire de la série avec la sortie de Super Monkey Ball Banana Mania sur Switch. La compilation remasterisée arrive sur la plate-forme Nintendo le 5 octobre, avec plus de 300 scènes de Super Monkey Ball et Super Monkey Ball 2 de GameCube, ainsi que Super Monkey Ball Deluxe.

Pour se préparer pour le grand jour, Sega a partagé une nouvelle bande-annonce « Meet the Gang » (voir ci-dessus) et une sélection de nouvelles captures d’écran. Avant de jeter un coup d’œil à ceux-ci, voici un aperçu officiel des amis singes que vous rencontrerez dans le jeu :

AiAi – Le chef insouciant du gang des singes, AiAi est un primate intelligent qui relève tous les défis qui se présentent à lui ! Il vit heureux avec sa femme MeeMee et leur fils Baby sur Jungle Island, prêt à guider ses amis lorsque l’aventure l’appelle.

MeeMee – Le charmant co-leader du gang, MeeMee est l’âme la plus gentille de Jungle Island et le ciment qui unit le gang. Mère de bébé et épouse d’AiAi, Mimi est une banane coriace qui s’efforce toujours d’apporter du bonheur à ceux qui l’entourent. Elle adore chercher des fleurs fraîches pour entreprendre ses aventures.

Bébé – Bébé est le singe le plus cool du monde avec des lunettes de soleil lisses et un crawl ultra-rapide. Bien que généralement jovial, Baby est connu pour la fonte épique occasionnelle que l’on peut entendre de l’autre côté de l’île de la jungle ! Il est très intelligent pour un singe de son âge et toujours prêt à aider ses parents à ramasser chaque banane et à sauver la situation.

GonGon – Lorsque vous avez besoin de plus de puissance et de muscle, GonGon est votre principal gorille ! Bien que lui et AiAi aient été autrefois des rivaux, ces deux meilleurs amis font maintenant souvent équipe pour arrêter les complots diaboliques du Dr Bad-Boon. Rapides et forts avec un cœur en or, les mises en échec de GonGon sont connues pour envoyer des adversaires en orbite !

Docteur – Ce mystérieux vieux singe ne connaît même pas son propre nom – il est amnésique ! Malgré la perte de tous ses vieux souvenirs, il invente toujours de nouveaux engins fascinants pour les singes de la ville. Il a obtenu le nom de « Docteur » par respect pour son intelligence et son ingéniosité.

YanYan – Lémur catta rapide et intrépide et maître des arts martiaux du singe, YanYan est un poing plein d’énergie avec un style coloré. C’est l’un des singes les plus coriaces de ce côté de Jungle Island et toujours prêt à aider ses amis dans leurs aventures.

Et voici ces captures d’écran, nous donnant un meilleur aperçu de Baby, GonGon et Doctor :

Sega a également récemment confirmé que le jeu fonctionnera à 60 images par seconde lorsqu’il arrivera sur Switch, ce qui ravira sans aucun doute ceux qui espèrent des performances parfaites pour aider à réaliser les meilleurs speedruns à la banane possibles.

Vous attendez celui-ci avec impatience ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.