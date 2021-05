Sega Rep dit que l’entreprise est (généralement) bien avec les jeux de fans, tant qu’ils ne sont pas monétisés ⋆ .

Dans une série de tweets rédigés par Katie Chrzanowski, responsable des médias sociaux et des influenceurs de Sonic the Hedgehog chez Sega of America, la politique de la société en ce qui concerne les jeux créés par les fans a été exposée.

Salut les fans de Sonic – Je vous remercie tous d’avoir exprimé vos inquiétudes concernant les jeux de fans et la monétisation! Tant qu’aucun profit n’est impliqué, il n’y a généralement aucun problème à utiliser notre garçon bleu pour perfectionner vos compétences en art et en développement. * ((pour des raisons juridiques, je ne peux pas promettre que tout le contenu est ok)) – Katie – MiniKitty (@KatieChrz) 10 mai 2021

Le fil indique:

Salut les fans de Sonic – Je vous remercie tous de nous avoir fait part de vos inquiétudes concernant les jeux de fans et la monétisation! Tant qu’aucun profit n’est impliqué, il n’y a généralement aucun problème à utiliser notre garçon bleu pour perfectionner vos compétences en art et en développement. * ((pour des raisons juridiques, je ne peux pas promettre que tout le contenu est ok)) Nous pouvons gérer les valeurs aberrantes au cas par cas au fur et à mesure que nous les remarquons, mais notre objectif n’est pas de tout étouffer. Veuillez ne pas utiliser ce fil pour appeler des groupes ou des personnes spécifiques; nous apprenons tous ici et j’apprécie la réceptivité de tous ceux à qui j’ai parlé.

J’ai toujours pensé que c’était la façon dont les entreprises devraient aborder les œuvres créées par des fans. Fandom est un facteur tellement important dans la façon dont les franchises continuent de prospérer, et il n’y a pas de meilleur exemple de cela que Sonic the Hedgehog – et Sega le sait clairement. L’un de mes jeux Sonic préférés de tous les temps est Sonic Mania en 2017, une lettre d’amour claire au flou bleu gracieuseté de Christian Whitehead. Whitehead, pour ceux qui ne le savent pas, a fait ses débuts avec les jeux de fans Sonic, ce qui l’a amené à créer un port officiel Sonic CD pour diverses consoles, un port officiel de Sonic 1 et 2 pour les appareils mobiles et le prochain Freedom Planet 2. avec le développeur indépendant GalaxyTrail.

Je dois noter que l’original Freedom Planet était, il était une fois, un jeu de fans de Sonic, mais pendant le développement, la fondatrice de GalaxyTrail (Sabrina DiDuro) a fini par transformer les personnages de Sonic en créations originales.

C’est quelque chose dont je pense qu’on ne parle pas assez: comment les fans utilisant des adresses IP existantes peuvent conduire à travailler sur ces IP (comme c’est ce qui s’est passé avec Whitehead) ou à être inspirés pour créer votre propre travail (comme c’est ce qui s’est passé avec DiDuro ). Je pense que les entreprises doivent davantage embrasser leurs fandoms respectifs, d’autant plus que cela pourrait les amener à découvrir de nouveaux talents, ou à tout le moins, à garder leur propriété intellectuelle pertinente lorsque rien n’est fait avec. Il n’y a pas eu de nouveau jeu Sonic depuis 2017 (Sonic Mania et Sonic Forces) à moins que vous ne comptiez son temps aux Jeux olympiques, alors pourquoi ne pas encourager les fans qui aiment toujours tellement votre personnage qu’ils créent du nouveau contenu?

Également? C’est juste un moyen sympa de mettre en pratique vos compétences en développement de jeux. Beaucoup de gens, qu’ils le réalisent ou non, commencent par une sorte de recréation par les fans de quelque chose qu’ils aiment.

Bien sûr, le tweet de Chrzanowski mentionne que c’est bien tant qu’aucun profit n’est impliqué, et il y a des mises en garde que Sega examinera si nécessaire, mais dans l’ensemble, les jeux de fans de Sonic sont d’accord avec Sega.

Ce type de position peut surprendre les joueurs car de nombreuses entreprises ont une histoire de suppression de jeux créés par des fans. Nintendo, par exemple, est connu pour avoir des lettres de cessation et de désistement à portée de main. Deux cas récents incluent un tournoi en ligne Smash Bros.Melee fermé l’année dernière (plus de détails via cet article Kotaku par Ian Walker) et un retrait majeur DMCA de près de 400 jeux créés par des fans cette année (plus de détails via cet article de . par Zackerie Fairfax).

Avec le retrait du DMCA, Nintendo a déclaré que c’était parce que Game Jolt gagnait de l’argent grâce aux revenus publicitaires. J’imagine que ce serait aussi contre les souhaits de Sega… peut-être? Techniquement, les créateurs des jeux qui ont été supprimés de Game Jolt ne tiraient pas de revenus d’eux, selon cet article de ., car Game Jolt est un site d’hébergement permettant aux développeurs de mettre leurs jeux à disposition. Pendant ce temps, le tournoi Smash Bros.Melee (généralement un événement en personne) devait être en ligne en raison de COVID, et l’hôte (The Big House) voulait utiliser un mod développé par les fans, donc le jeu de choix (Smash Bros.Melee ) pourrait mieux fonctionner puisque, eh bien, Melee est vieux et a besoin d’un peu d’aide pour pouvoir fonctionner de manière optimale en ligne.

Mais Nintendo a vu les mots «mod développé par les fans» et a dit «non».

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a conduit à BEAUCOUP de réactions négatives envers Nintendo, comme le montre cet article de Kotaku.

Honnêtement, c’est tout un terrier de lapin dans lequel vous vous trouvez lorsque vous recherchez des entreprises qui appellent à la suppression des jeux de fans. La semaine dernière, j’ai découvert un jeu de fans incroyable basé sur le film Batman de 1989. Pourquoi est-ce que je ne vous montre aucune vidéo? Parce que Warner Bros. l’a retiré et lance des grèves contre quiconque partage même des vidéos de réaction. Vous pouvez au moins lire à ce sujet, et consulter les captures d’écran, via l’article de John Papadopoulos pour DSOGAMING. Ce qui m’étonne dans ce retrait, c’est que ce n’était même pas une démo jouable, c’était une vidéo montrant ce qu’un fan (Osmany Gomez) avait fait avec une IP classique. Ironiquement, selon cet article de Chris Capel sur Game Revolution, Gomez n’était pas sûr de publier une démo de peur que Warner Bros. ne la supprime.

Gomez est, apparemment, un médium, puisque nous ne pouvons même plus regarder les vidéos du jeu – même si c’est quelqu’un qui dit à quel point ça a l’air cool.

J’espère vraiment que la position de Sega sur les jeux de fans se répercutera sur d’autres entreprises. J’espère que cela les aidera à réaliser que les fans n’essaient pas de les battre à leur propre jeu et adoptent plutôt le travail qu’ils aiment et, dans certains cas, créent des portefeuilles incroyables afin qu’ils puissent un jour apporter leurs talents à ces entreprises qu’ils rêver probablement de travailler avec. Je veux que les entreprises se rendent compte que les jeux de fans ne sont qu’un signe que leur création nous a impactés de manière extrêmement créative, et qu’il n’y a rien de mal à nourrir la créativité.

(Image: Christian Whitehead)

