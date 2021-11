Sega s’associe à Microsoft pour développer des jeux sur la plate-forme cloud – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Séga a approuvé une alliance stratégique avec Microsoft, propriétaire de Xbox, pour développer des jeux vidéo sur l’immense plateforme cloud Azure, du géant américain.

L’alliance fait partie d’un projet Sega à long terme appelé « Super jeu », qui cherche à développer des titres à gros budget avec une ambition internationale, a déclaré la société, créatrice des aventures du célèbre hérisson bleu Sonic.

Dans un monde plus connecté que jamais après le déploiement de la 5G et des services cloud ces dernières années, les consommateurs peuvent plus facilement profiter de contenus de divertissement de haute qualité à tout moment », a déclaré la société japonaise dans un communiqué.

En travaillant avec Microsoft pour anticiper les tendances à mesure qu’elles s’accélèrent encore plus à l’avenir, l’objectif est de rationaliser les processus de développement et de continuer à offrir des expériences de la plus haute qualité aux joueurs utilisant la technologie cloud Azure. »