Sega, Square Enix et Bandai Namco parmi les entreprises se sont dirigées vers l’E3

L’organisme commercial américain des jeux vidéo, Entertainment Software Association (ESA), a réussi à attirer davantage d’éditeurs à l’E3 2021.

Dans un message sur Twitter, l’organisation a révélé que Sega, Bandai Namco et Square Enix seraient présents, aux côtés de Xseed / Marvelous, Gearbox, Turtle Beach et Verizon. Cela fait suite à l’annonce par l’ESA de ses plans pour un E3 numérique 2021 en avril, avec Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros et Koch Media prêts à montrer leurs produits.

Konami devait initialement être à l’E3 2021, mais l’entreprise a abandonné plus tôt dans la semaine car ses projets ne sont apparemment pas prêts pour les heures de grande écoute.

Le fait que Bandai Namco soit présent au salon piquera sans aucun doute les oreilles des consommateurs intéressés par le prochain Elden Ring de From Software. Cela a été révélé à l’E3 2019 et on en a peu entendu parler depuis. Des images du jeu ont été divulguées au début de 2021.

L’E3 2021 sera une affaire entièrement numérique, contrairement à l’année dernière lorsque l’ESA a complètement annulé l’événement sans rien pour le remplacer. L’organisme commercial américain a dû confirmer que la participation à la vitrine en ligne sera entièrement gratuite après avoir signalé qu’il y aurait des murs de paiement en place pour certaines parties de l’événement.

