Segment raciste de Tucker Carlson sur le succès de Don Lemon 10z viral

Tucker Carlson croit que Don Citron n’est pas autorisé à partager son expérience en tant qu’homme noir en Amérique parce qu’il vit dans une jolie maison dans une petite ville de Long Island.

Ce n’est pas une hyperbole. Ceci est un résumé juste d’un segment du lundi soir dans lequel Carlson s’est brutalement moqué de Lemon pour son succès et comment cela devrait essentiellement le disqualifier de parler de l’expérience des Noirs américains.

La méchante attaque de Carlson contre Lemon était pleine de sifflets de chiens nus. Et cela a suscité une réponse plutôt impartiale et même attristée de la présentatrice de CNN mardi soir, à laquelle nous reviendrons plus tard.

Le problème est une interview du Washington Post dans laquelle Lemon a affirmé que les Américains « vivent dans deux réalités différentes en tant que Noirs et Blancs », un commentaire bénin que Carlson a trouvé extrêmement offensant. Oh, et – comme il le fait si souvent avec les personnes de couleur – Carlson a délibérément mal prononcé le nom de famille de Lemon parce que, eh bien, nous ne savons pas pourquoi, mais nous ne pouvons que supposer qu’il n’a jamais obtenu son diplôme émotionnel de la 8e année.

Après avoir rejeté la couverture de CNN sur les «Royals» et les avions en train de disparaître, Carlson a décrit en moqueur Lemon comme plus important qu’un animateur de nouvelles sur le câble, en déclarant: «C’est un leader des droits civiques. “

“L’autre jour, il a parlé au Washington Post de ses sentiments sur les droits civils et a déclaré, vous pourriez être surpris par cela, que l’Amérique est un pays raciste”, a déclaré Carlson, se référant à l’animateur de CNN comme “Père Lemon”.

“Nous avons lu cela et nous nous sommes dit:” eh bien, voici un gars qui gagne des millions de dollars par an en présidant une émission qui échoue “, cela semble être une assez bonne affaire”, s’est moqué Carlson. “Mais comme tant d’autres, Don Lemon est aussi une victime, une victime réussie.”

Carlson a ensuite comparé le statut de victime présumée d’autres Noirs américains prospères, demandant sarcastiquement “sur l’échelle des victimes à l’échelle de Meghan Markle à Michelle Obama, à quel point Don Lemon est-il opprimé ?”

Maintenant, il faut un point de vue assez stupide et raciste pour suggérer que le succès d’une personne de couleur l’empêche de commenter le racisme systémique en Amérique. Mais bien sûr, Carlson voudrait faire croire à ses téléspectateurs qu’il n’y a pas de racisme systémique, comme en témoigne l’existence de success stories noires. Toute personne raisonnable verrait rapidement que l’un n’équivaut pas à l’autre. Mais ce n’était pas le propos de Carlson.

Carlson a illustré son propos en identifiant l’endroit où vit Lemon, à savoir Sag Harbor, New York.

“Non, il ne vit pas dans un logement de la section 8, il vit dans l’une des villes les plus blanches d’Amérique”, a déclaré l’animateur de Fox News.

Parce que seules les personnes qui vivent dans des logements subventionnés par le gouvernement fédéral peuvent parler de l’expérience des Noirs en Amérique ? Ou est-ce que Carlson fait juste l’affirmation pas si voilée que Lemon est arrogant ? Carlson crache, c’est vous qui décidez.

Et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir ci-dessus (qui inclut le teasing du segment précédent) dans lequel Carlson a fait la leçon à Lemon pour avoir parlé de «l’Amérique sur la diversité», bien qu’il vive dans une ville très blanche. Peu importe, bien sûr, que Sag Harbor a une histoire d’être un refuge pour les Noirs américains qui s’étend sur près d’un siècle.

“Ce qu’il n’a pas dit au Washington Post”, a poursuivi Carlson, “c’est que dans son temps libre, il fuit la diversité. Sa réalité est qu’il n’aime pas du tout la diversité. Aucun d’entre eux ne le fait” – soulevant la question, à qui “eux” fait-il référence?

Carlson s’est ensuite concentré sur une photo de la cuisine de Lemon’s Sag Harbor qui comprenait un pot à biscuits du passé raciste de l’Amérique, que l’animateur de Fox News a qualifié de “symbole de haine”.

« Un symbole de haine se faisant passer pour un pot à biscuits dans la cuisine de Don Lemon ? » Carlson a demandé avec une fausse surprise. “Tu vois ça? C’est là, mesdames et messieurs, un pot à biscuits QAnon de la suprématie blanche ! »

La tentative infructueuse de Carlson de démontrer un double standard révèle son manque de connaissance et de compréhension du nombre de Noirs américains qui collectent et conservent de tels totems du passé ségrégué et raciste de l’Amérique pour rappeler tout le chemin parcouru. Et non, le fait que Lemon possède un tel objet n’est en aucun cas comparable au fait que Carlson possède la même chose. Ou même Carlson employant un scénariste principal dans son émission qui se trouvait également être un raciste virulent.

Lemon a répondu à Carlson de manière efficace mardi soir, déployant un ton moins en colère, plus attristé par la réalité raciste exposée.

« Logement de la section 8 », a déclaré Lemon. « Laissez-moi simplement dire ceci. Si vous pensez qu’une personne noire qui ne vit pas dans un logement social ne peut pas vivre ou comprendre le racisme dans ce pays, eh bien, cela en dit beaucoup plus sur vous et votre ignorance sur ces questions que sur moi.

Je vais aller plus loin. Tucker Swanson McNear Carlson, héritier d’une grande fortune et personnalité de carrière de la télévision, possède au moins trois maisons à Washington DC, dans le Maine et en Floride (où il anime souvent son émission). D’un autre côté, Carlson est un partisan extrêmement virulent de la politique populiste. Toute sa marque de télévision est qu’il est celui qui défend la classe ouvrière contre les élites puissantes. L’animateur de Fox News devrait-il également être interdit de commenter l’expérience du peuple américain en raison de son énorme richesse ?

Et il serait également injuste de ne pas noter que Lemon est une véritable success story américaine. Il est entièrement un self-made man né d’un travail acharné et d’ambition. Carlson vient de la richesse générationnelle et a déclaré, officiellement, qu’il n’avait vraiment pas besoin de travailler parce que sa famille est si riche.

Alors, qui a tort ici ? Et comment Fox News continue-t-il à autoriser ces conneries qui divisent et ouvertement racistes à l’antenne ? Les notes ne font pas les choses correctement.

Ceci est un article d’opinion. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur.