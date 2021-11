Segmentation avancée de l’audience : la nouvelle voie pour les programmes de fidélisation

Les programmes de fidélisation augmentent la fidélisation de la clientèle et permettent la croissance de l’entreprise, et avec la segmentation du public, les programmes de récompense des organisations peuvent devenir encore plus avantageux. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les clients adoptent ces programmes – selon Gartner, l’adoption des programmes de fidélité a également augmenté de 70 % dans le commerce de détail – mais cela crée un marché hautement concurrentiel. Pour que les programmes de fidélité produisent l’effet souhaité, ils doivent être uniques, basés sur le comportement et pleins de valeur personnalisée.

La puissance de la segmentation

Les stratégies de programme de fidélisation de votre organisation devraient contribuer à l’expérience client dans son ensemble. Veiller à ce que vos clients se sentent concernés maximisera à son tour le retour sur investissement de votre entreprise. Une étude de Forrester indique que 89 % des adultes en ligne aux États-Unis appartiennent à au moins un programme de fidélité. Pour réussir avec votre programme de fidélité et en créer un qui se démarque des autres, votre organisation doit utiliser le pouvoir de la segmentation. Avant de discuter de la création d’un programme inégalé, examinons un problème commun auquel de nombreux programmes de fidélisation sont confrontés.

L’adhésion à NikePlus débloque non seulement de nouveaux avantages pour les athlètes, mais Nike crédite également 50% de sa croissance numérique trimestrielle à ses membres

Un problème dans votre système de programme de fidélité

La personnalisation est la clé pour séduire les clients modernes. Un problème commun à toutes les organisations est le manque de pertinence de leurs programmes de fidélisation. Les remises typiques par carte perforée ou par e-mail ne vont plus le réduire en termes d’expérience passionnante sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui. Forrester déclare que si 90 % des spécialistes du marketing que nous avons interrogés utilisent des programmes de courrier électronique dans le cadre de leur stratégie de fidélisation, seuls 5 % des adultes en ligne américains conviennent que les offres par courrier électronique sont bien adaptées à leurs besoins.

Engager les clients de la même manière n’est pas efficace, car chaque client fait ses achats différemment. Par conséquent, les programmes de fidélité doivent s’adresser à différents publics avec des offres et des campagnes pertinentes, de préférence en utilisant la gestion des offres pour mieux cibler ces segments.

En utilisant l’outil sophistiqué de gestion des offres d’Antavo, vous pouvez concevoir des offres basées sur les données que vous suivez.

Les marques se concentrent à tort trop sur les moteurs comportementaux et pas assez sur les aspects émotionnels lorsqu’il s’agit de construire des programmes de fidélisation et de mesurer leur succès. Avec une pléthore d’options sur le marché, les clients sont plus susceptibles de revenir vers des organisations qui les font se sentir appréciés et valorisés, essentiellement celles qui déclenchent des émotions positives.

Gardez à l’esprit que les incitations comportementales sont plus faciles à mesurer, mais les incitations émotionnelles stimuleront la fidélisation de la clientèle et la croissance de l’entreprise. Avec la plate-forme d’expérience client Mapp, vous pouvez unifier, stocker et activer vos données client en un seul endroit, ce qui vous permet de créer des expériences fluides et centrées sur les émotions.

Segmentation de l’audience : un mode d’emploi

Maintenant que nous avons vu où les organisations peuvent emprunter la mauvaise voie, nous pouvons tracer la bonne voie pour réussir dans les programmes de fidélisation. Une approche centrée sur le client est un moyen garanti d’augmenter la fidélité. Avec les progrès technologiques que nous avons réalisés aujourd’hui, combinés aux programmes à plusieurs niveaux et à la segmentation du public, ce pourcentage devrait afficher une augmentation significative.

Les comportements et les données des clients peuvent être surveillés et utilisés comme levier pour les offres de programmes de fidélité personnalisés. Avec la segmentation en temps réel et les audiences similaires, votre organisation peut créer des programmes à plusieurs niveaux – et les gens paieront pour cela.

La segmentation de l’audience n’est pas limitée à un certain nombre de groupes segmentés. Cependant, chaque groupe que vous créez doit également avoir des stratégies et des expériences qui correspondent au public spécifique. Il est probablement plus sûr de travailler avec un maximum de quatre groupes. En fonction de la valeur à vie du client (CLTV), vous pouvez cibler efficacement chaque niveau.

Niveaux stratégiques – Amener les clients au niveau supérieur

Un programme à plusieurs niveaux déclenche une sorte de compétition émotionnelle pour les clients. Ils continueront à dépenser pour débloquer de nouvelles offres ou des récompenses plus intéressantes. Les programmes à plusieurs niveaux, par exemple, permettent à votre organisation de cibler plus précisément vos audiences segmentées, produisant une ruée d’endorphines pour les acheteurs.

Les programmes à plusieurs niveaux d’Antavo génèrent des incitations de niveau supérieur et utilisent des avantages haut de gamme pour empêcher les clients de passer à la concurrence.

La segmentation de vos clients doit être basée sur leurs caractéristiques. Les segments communs se trouvent dans les données démographiques, de localisation ou de comportement. Si vous comprenez les caractéristiques de l’audience segmentée, vous serez en mesure de générer une expérience client plus personnalisée et d’obtenir un taux de satisfaction client plus élevé.

Identifier les traits de caractère – Appuyer sur les bons boutons

Une fois vos segments identifiés, le suivi des données clients donne à votre organisation les indicateurs clés pour quel groupe prioriser. Vos clients ne devraient pas tous recevoir les mêmes offres puisque chaque segment fournira un ROI différent. Vous pouvez segmenter vos clients en fonction de leurs comportements d’achat, par exemple en vous permettant de proposer des offres exclusives à vos clients les plus dépensiers. Et en revanche, cela ouvre la porte au ciblage de vos clients à risque avec des stratégies pour éviter le désabonnement et maintenir la rétention. Les clients verront que leurs offres sont personnalisées en fonction de leurs habitudes d’achat et non simplement d’un autre e-mail automatisé, ce qui leur permet de se sentir valorisés et appréciés.

Fournir des offres de fidélité à votre niveau supérieur est bénéfique à bien des égards, mais il est tout aussi important de pousser votre deuxième niveau à continuer d’acheter si vous souhaitez passer au niveau supérieur. Ces clients seront vos plus fidèles et seront là où va la majeure partie du budget de votre programme de fidélité. Offrez-leur des expériences plutôt que des remises, telles que l’accès anticipé à de nouveaux produits ou des avantages surprises.

Observez les comportements et les tendances de vos clients. S’ils échangent des récompenses plus fréquemment et que vous constatez une augmentation du trafic un jeudi, c’est votre chance d’introduire une vente flash ou un lancement de produit ce jour-là. Configurez un aperçu analytique et ne manquez aucune opportunité de votre côté. Avec des solutions telles que l’engagement client basé sur les informations de Mapp, vous pouvez être sûr que vos ensembles de données sont organisés et que vos offres sont personnalisées.

Les outils d’analyse client de Mapp fournissent aux membres de votre équipe toutes les données nécessaires pour créer des stratégies de programme de fidélité personnalisées.

Mettre tous ensemble

Créer des audiences segmentées et trouver les stratégies de programme de fidélisation parfaites ne doit pas être une tâche que votre organisation doit accomplir seule. Des ressources et des outils sont à votre disposition pour construire le programme de fidélité parfaitement segmenté et échelonné pour votre entreprise. En mettant l’accent sur vos clients et une approche émotionnelle, votre organisation peut réduire le taux de désabonnement et augmenter la rétention grâce à votre programme de fidélité avec des publics segmentés.