Segob affronte Pablo Montero pour son erreur dans l’hymne national – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après que le chanteur de Torreón, Coahuila, Pablo Montero, se soit trompé et ait modifié les paroles de l’hymne national lors de la cérémonie de départ de la finale des Guardianes 2021 entre Santos et Cruz Azul, le ministère de l’Intérieur a réagi et a mentionné qu’il mener les actions correspondantes pour “déterminer la responsabilité des personnes impliquées dans l’événement”.

Dans une déclaration, Segob a déclaré que le cas de Pablo Montero interprétant l’hymne national dans le territoire de Santos Modelo sera réexaminé.

Libérer:

Le 27 mai, le match aller entre les équipes Santos Laguna et Cruz Azul a eu lieu au stade Corona de la ville de Torreón, Coahuila. Lors de la cérémonie précédente, le chanteur connu sous le nom de Pablo Montero a interprété l’hymne national et modifié les paroles.

Conformément aux attributions que la loi sur le bouclier national, le drapeau et l’hymne (LEBHN) attribue au ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale de la culture démocratique et du développement civique, il mènera les actions correspondantes, conformément à la dispositions de ladite loi et de la Loi fédérale de procédure administrative, pour déterminer la responsabilité des personnes impliquées dans l’événement susmentionné.

Le chanteur au lieu de chanter “Que dans le ciel votre destinée éternelle a été écrite par le doigt de Dieu”, Montero a entonné: “que sur le doigt, votre destinée éternelle, nous met à faire face au courage”, des mots qui existent, mais jusqu’à ce que le dernier refrain de ce qui a été écrit par Francisco González Bocanegra.

Plus tard, le charro a mangé un “ça” avant que “le ciel te donne un soldat dans chaque enfant”.

Avant de finir, nerveux, il a transformé « Al sonoro roar del canñón » en « Al sonoro roar y el canñón ».