Segob n’amende pas Ángela Aguilar pour l’intonation de l’hymne national – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le ministère de l’Intérieur (Segob) a exclu d’appliquer toute sanction à la chanteuse Ángela Aguilar, qui a changé ce samedi le ton de l’hymne national mexicain lors de la fonction de boxe dirigée par Saúl «El Canelo» Álvarez à Dallas, Texas.

L’agence fédérale a précisé que le jeune chanteur n’avait pas enfreint les articles 38 et 39 de la loi sur le bouclier, le drapeau et l’hymne national, puisque l’interprétation n’avait aucune altération dans les paroles.

Il a précisé que bien que l’intonation ne soit pas ce que nous reconnaissons tous, elle a été exécutée avec respect et a été exécutée a cappella, ce qui pourrait influencer la variation.

En outre, le ministère de l’Intérieur a souligné que chaque fois que l’événement sportif a lieu à l’étranger, une sanction administrative ne s’applique pas, tout en précisant qu’il continuera à surveiller le respect de nos symboles nationaux.

Le gouvernement a remercié la société mexicaine pour l’intérêt manifesté à travers les réseaux sociaux pour l’utilisation correcte de notre insigne national et a exhorté nos compatriotes à l’étranger, ainsi que la communauté artistique et sportive, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, à respecter les stipulations de la loi sur le manteau. d’armes, le drapeau national et l’hymne national.

Le Sous-secrétariat au développement démocratique, à la participation sociale et aux affaires religieuses de Segob a souligné l’importance du soutien des artistes «pour renforcer notre identité et notre fierté nationale» et, en ce sens, a indiqué qu’il travaillait sur des mécanismes qui contribuent à promouvoir le respect de nos badges.

En outre, il a réaffirmé sa volonté de fournir les conseils nécessaires à ce sujet.