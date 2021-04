Segway Drift W1, la nouvelle mobilité

04/01/2021

Activé à 08:01 CEST

Les e-skate Ils deviennent très à la mode, pour leur utilité et leur facilité d’utilisation. Le Segway Drift W1 n’est pas seulement un véhicule avec lequel vous pouvez vous déplacer, mais vous permet d’effectuer de nombreuses actions uniques. La fonction de auto-équilibrage il vous offre un mouvement rapide sans avoir à renoncer à la stabilité.

Liberté et stabilité avec les patins Segway

Dans ce e-skate Segway, chaque unité pèse 3,5 kilogrammes, fait d’un alliage de magnésium qui le rend très résistant.

Avec une hauteur de 16 centimètres, 29 centimètres de longueur et une largeur de 12 centimètres, ce sont des patins léger, facile porter. Avec eux, vous pouvez vous déplacer à une vitesse maximale de 12 km / h en pouvant résister à un 100 kg de poids.

Il est même possible de les porter les jours de pluie, car ils sont résistant à l’eau avec plage de protection IP54. Il a deux moteurs 250 watts de puissance inclus. La batterie prend 3 heures pour se recharger avec une durée de 45 minutes par les deux batteries lithium-ion de 44,4 Wh.

La avantage du Segway par rapport aux autres scooters, c’est que, si vous cherchez quelque chose de plus adaptable Et que vous pouvez emporter partout, c’est votre alternative aux patins électriques. De plus, le conception de pneus s’est concentré sur l’amélioration de la maniabilité et de la stabilité. Si vous patinez habituellement la nuit, le lumières LED l’arrière peut être utilisé pour avertir les personnes et les véhicules.

Être le premier e-skate sur le marché, le Segway Drift W1 C’est quelque chose d’unique et d’exclusif que vous ne regretterez pas d’acquérir. Vous pouvez vous déplacer dans la ville ou simplement faire du patinage d’une manière unique et hautement recommandée.

En bref, si vous êtes fatigué de la façon dont vous vous déplacez dans la ville, le Segway Drift W1 est la meilleure alternative.

Alternatives au Segway Drift W1

Monocycle Ninebot

Entre les meilleures alternatives aux scooters électriques, nous soulignons ceci Segway. Avec un design unique, il peut être un gadget splendide pour se rendre au travail ou simplement se promener en ville.

Ce qui ressort, c’est qu’il a deux compartiments à piles. Il est clair que vous pourrez en profiter pendant des heures. De plus, ses matériaux durables et protecteurs font que ce transport vous dure longtemps.

Et bien sûr, ne pensez pas que ce sera difficile à conduire. Même s’il s’agit d’un monocycle, vous pouvez vous sentir à l’aise à tout moment, même en marchant dans les rues à 24 km / h.

Trottinette verticale: curieuse et frappante

Le scooter le plus cool du marché vient de Xiaomi. Il est clair que son design curieux, avec une plate-forme verticale, vous aidera à vous déplacer à une vitesse de 16 km / h sans problème.

son La batterie longue durée vous permet de l’utiliser jusqu’à une distance de 22 kilomètres. En outre, il a des matériaux résistants pour faire face aux conditions météorologiques défavorables, telles que la pluie.

Et si vous préférez, dans cet article, vous pouvez incorporer un guidon, bien que cela soit vendu séparément. Volez comme jamais avant même de le connecter à votre application mobile!

Skateboard électrique adapté

Ce transport à 4 roues peut être assimilé à la planche longue classique. Ce qui ressort le plus, c’est qu’il peut être utilisé avec une télécommande.

Ressentez la montée d’adrénaline lorsque vous atteignez une vitesse allant jusqu’à 32 km / h. Il dispose également d’une batterie au lithium de 4,0 Ah qui peut être chargée en 3 heures.

Si vous voulez connaître les dimensions, vous devez considérer qu’il a 900 mm de long, 230 mm de large et 110 mm de haut. Ils sont plus que suffisants pour contenir l’équilibre à tout moment, surtout si vous êtes une personne novice dans l’utilisation de ce support. Il peut également supporter un poids allant jusqu’à 120 kg. Sans aucun doute, l’un des meilleures alternatives aux scooters électriques.ACHETER (299,00 €)

