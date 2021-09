Sehat Sathi App étend son réseau de pharmacies enregistrées de 800 à 30 000 magasins plus

L’application Sehat Sathi aide à créer des pharmacies en ligne et numériques, ce qui leur permet de mettre en ligne leur activité de pharmacie en 5 minutes.

Afin de permettre à tous les magasins médicaux de se transformer numériquement, Sehat Sathi App a étendu son réseau de pharmacies enregistrées de 800 à plus de 30 000 magasins. Avec cette étape importante, l’application fournit actuellement des services et des produits de santé au dernier kilomètre à plus de 35 familles lakh.

D’ici fin 2021, Sehat Sathi prévoit de numériser 50 000 pharmacies. Il prévoit de servir 80 crore d’Indiens avec des soins de santé efficaces, abordables, rapides et fiables.

L'application Sehat Sathi a créé un réseau de magasins médicaux locaux dans plus de 600 villes et villages à travers l'Inde pour renforcer l'accessibilité des soins de santé.

Des soins de santé accessibles et abordables nécessitent de tirer parti des magasins médicaux locaux dans les villes de niveau 2 et 3. Compte tenu du scénario de soins de santé dans ces domaines, Sehat Sathi vise à amener la transformation numérique des pharmacies qui leur permet de s’organiser, d’améliorer leurs revenus, de mieux servir les clients et de leur donner accès à de nouveaux services et produits. Il aide également les pharmacies à se connecter avec plus de 5000 médecins pour fournir des consultations dans les zones rurales.

Commentant la réalisation de cette étape, Shreyans Mehta, co-fondateur de l’application Sehat Sathi, a déclaré : « La création d’un réseau de plus de 25 000 magasins médicaux Sehat Sathi est en phase avec notre promesse de contribuer à l’édification d’une nation en meilleure santé. Il s’agit d’une étape importante qui aidera les magasins de produits médicaux locaux à renforcer leur activité et à étendre leur empreinte dans les zones pour exploiter une nouvelle clientèle.

Selon Gautam Chand Dhing, président de l’Association des chimistes du Madhya Pradesh, « Medical Store bénéficie directement de Sehat Sathi, sans dépenser de temps, d’argent et d’énergie. Ils obtiennent la présence numérique pour les acheteurs en ligne autour de son lieu de travail. Il fournit une plate-forme unique pour gérer les clients et leurs commandes de médicaments.

Il y a plus de 1,5 million de magasins médicaux en Inde au service de 100 crore d’Indiens. Ils ont une répartition géographique très profonde et sont les influenceurs les plus fidèles et les plus fiables pour les citoyens pour les petits problèmes de santé. Les aider avec la technologie et la transformation numérique les autonomisera et aidera également leurs clients avec de meilleurs services.

Kranti Jain, président de l’association des chimistes, Kota, Rajasthan, tout en partageant son point de vue sur l’application Sehat Sathi, a déclaré : « Sehat Sathi est la meilleure application pour les magasins de produits médicaux. Il aide à rendre les pharmacies en ligne et numériques, ce qui leur permet de mettre en ligne leur activité de pharmacie en 5 minutes. Avec l’application Sehat Sathi, ils obtiennent un site Web personnalisé, une gestion de la relation client, la possibilité de créer leur catalogue, d’obtenir des commandes de médicaments en ligne, des rappels de médicaments à leurs clients, de partager des offres et des offres et d’accéder à de nouveaux produits pour leurs magasins à augmenter leur portée. L’application Sehat sathi résout leurs problèmes d’augmentation de la gamme de produits dans ses magasins en s’associant avec les meilleures marques, leur donne accès aux meilleurs distributeurs pharmaceutiques pour de meilleurs taux d’approvisionnement et les aide également à répondre aux besoins en fonds de roulement. Cela les aide également avec les meilleures offres et offres des principales sociétés pharmaceutiques. »

Il a en outre ajouté: «En dehors de cela, puisque cette plate-forme est uniquement conçue pour aider les magasins médicaux, elle les aide également du côté de l’approvisionnement et du financement avec une disponibilité facile des prêts, des crédits de fonds de roulement, des remises sur l’achat de médicaments et l’augmentation de leur clientèle le long de en les connectant instantanément à plus de 5000 médecins spécialistes afin qu’ils puissent également fonctionner comme des centres de santé numériques.

Plus de 30 000 magasins médicaux travaillent avec Sehat Sathi App de 15 états de l’Inde. Récemment, diverses associations de chimistes associées à l’Organisation indienne des chimistes et des pharmaciens (AIOCD) ont signé un protocole d’accord au Rajasthan et dans l’Assam avec l’application Sehat Sathi au profit des détaillants.

