Seidl : Ensemble, nous avons lancé cet appel pour rester en dehors

Lando Norris a tout fait pour remporter le Grand Prix de Russie dimanche, sauf lorsque la pluie est tombée, il a choisi de rester sur les slicks avec sa McLaren chaussée de slicks lorsque la pluie est tombée fort.

En conséquence, ce qui aurait été une belle première victoire en Formule 1 pour le jeune précoce s’est transformé en une décevante septième place. Même le vainqueur de la course Lewis Hamilton a été impressionné !

L’Anglais de 21 ans a repoussé une attaque concertée de son compatriote de 36 ans, le gamin avait la course à Sotchi Autodrom sous contrôle… jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas.

Immédiatement après la course, le directeur de l’équipe Andreas Seidl a été le premier à sympathiser avec son pilote et a déclaré à Sky F1 : « J’ai vu Lando rapidement après qu’il ait sauté de la voiture juste pour dire merci pour tout ce qu’il a réussi ce week-end. Il est très déçu pour le moment mais cela fait partie du sport dans lequel nous sommes.

« Avec le recul, il est toujours facile de juger ce que nous aurions pu faire différemment. Avec le recul, nous ne nous sommes pas réunis en équipe, ce n’était pas la bonne décision de rester en dehors, mais cela fait partie du sport.

« Il est assez ancien dans ce sport maintenant pour savoir que cela fait partie du jeu, de l’apprentissage. Mais pas seulement de son côté, mais aussi du côté de l’équipe parce que je pense qu’il y a toujours une chance de l’annuler du côté du mur des stands avec les informations que nous avons. En fin de compte, ensemble, nous avons lancé cet appel pour rester en dehors », a admis Seidl.

« Du côté de Lewis, nous avons également entendu les discussions, c’était à peu près la même chose en cours et du côté de Lewis, il avait la chance d’attendre de voir ce que nous faisions et de faire le contraire car il était en P2. Nous n’avons pas eu cette opportunité. Nous voulions viser la victoire, c’est pourquoi nous avons décidé ensemble de rester en dehors et cela n’a tout simplement pas fonctionné », a déploré Seidl.

Pour sa part, Norris a accepté le blâme, a pris le coup au menton mais a déclaré : « Si le montant était resté le même, nous aurions pris la bonne décision, mais il est évidemment devenu beaucoup plus humide que ce à quoi nous nous attendions en tant qu’équipe. Quand il ne reste que deux tours à faire, quand il y en a 20 à faire, vous n’êtes peut-être pas aussi agressif avec les décisions.

Cela suggère que Norris a appelé pour rester à l’extérieur en pensant que la pluie resterait une bruine, mais un appel à la boîte, quand il est vraiment devenu lourd, aurait dû venir de l’équipe sans argument de Norris qui n’avait tout simplement pas les outils de prévision météo disponibles pour lui comme ils l’ont fait dans le garage des stands.

Pour leur défense, McLaren, en raison de Lando en tête, a dû faire le premier appel pour un changement d’inters avec Hamilton prêt à réagir, de toute façon, donc lorsque le leader a opté à tort pour un autre tour, Mercedes l’avait dans le sac en opposant leur pilote au bon moment et remportant ainsi la victoire de Lewis.

Néanmoins, Seidl est impressionné par sa jeune charge : « En dehors des deux ou trois derniers tours, d’après ce que nous avons vu de l’équipe et de son équipe hier lorsqu’il a décroché la pole et aussi aujourd’hui en course, c’est impressionnant ce qu’il fait. à seulement sa troisième année en Formule 1.

“C’est pourquoi bien sûr, nous devons analyser avec lui ce que nous aurions pu faire mieux aujourd’hui, en tirer des leçons et puis il est également important de voir tous les points positifs et de revenir plus forts en Turquie”, a reconnu le Sedil, laissant vaguement entendre qu’ils n’étaient pas sur leur A-game lors de l’appel.

Néanmoins, il est rafraîchissant de voir Norris soutenir son équipe et vice versa, car McLaren montre qu’ils sont de retour, peut-être pas à la pointe, mais plutôt en avance sur ce qu’ils étaient il n’y a pas si longtemps. Ils ont certainement réduit l’écart par rapport à Mercedes et Red Bull en tant que Monza, où Daniel Ricciardo a dirigé la maison Norris pour un célèbre une-deux pour la tenue de Woking.

Malheureusement, il n’y avait pas d’amour de la Russie, pour Norris.

Seidl a ajouté : « Nous terminons P7 donc nous le regrettons pour le moment. C’est une décision que vous prenez ensemble, le pilote et le mur des stands. Le résultat est que nous n’avons pas réussi aujourd’hui par rapport à d’autres équipes. Nous allons l’analyser, en tirer des leçons et essayer de faire mieux la prochaine fois.

Norris reste quatrième au classement des pilotes de F1 2021, tandis que McLaren est troisième dans la course des constructeurs avec 17,5 points d’avance sur Ferrari, contre 13,5 avant la course en Russie.

Dernier mot, sur Norris, à Hamilton : Lando a fait un travail incroyable. Il avait un rythme incroyable. Il fait un excellent travail pour McLaren. C’était évidemment très doux-amer de voir mon ancienne équipe en tête. Ils vont si bien. Ils ont évidemment remporté la dernière course. Ils se débrouillent fantastiquement et sont évidemment propulsés par Mercedes.

« Il aurait été difficile de dépasser Lando. Il avait un bon rythme. Il a fait le tour le plus rapide, donc il aurait été difficile de le dépasser à moins que nous ayons du trafic ou quelque chose du genre ou qu’il ait fait une erreur, ce qu’il n’a pas du tout fait. Puis la pluie est arrivée… », a ajouté le septuple champion du monde de F1.