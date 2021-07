Seidl garde confiance en Ricciardo au milieu d’un début “décevant” chez McLaren

in

Résumé : Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, admet qu’il est “décevant” que le nouveau recrutement de l’équipe, Daniel Ricciardo, prenne autant de temps pour se mettre à niveau.

En bref

Seidl est convaincu que Ricciardo va « cliquer » avec McLarenRicciardo n’a pas réussi à atteindre la Q3 pour la cinquième fois en neuf courses au Red Bull Ring. Seidl a déclaré que ses difficultés persistantes étaient “décevantes pour Daniel” mais pas encore une cause d’alarme.

« Bien sûr, c’est aussi décevant pour nous que cela prenne plus de temps que prévu. Mais en même temps, ce n’est pas la première fois, je l’ai vécu aussi dans ma vie de sport automobile que parfois ça ne clique pas tout de suite. Ce n’est pas si simple et simple et il est complexe de changer d’équipe pendant l’hiver.

“Je suis toujours très, très confiant et je suis absolument sûr que ça va cliquer à un moment donné, le jour viendra où Daniel se sentira pleinement chez lui ici avec la voiture et ensuite nous reverrons le Daniel que nous voulons tous voir voyez, le Daniel qui réussit week-end après week-end et nous montre les performances auxquelles nous sommes tous habitués.

Neuf courses dans sa première saison avec McLaren, Ricciardo a marqué 40 points par rapport aux 101 de son coéquipier Lando Norris. Bien qu’il ait généralement ramené sa voiture à la maison dans les points, les samedis sont une faiblesse évidente : Ricciardo a une position moyenne en qualifications de 10,8 contre 6,1 pour son coéquipier.

“Bien sûr, c’est une période difficile en ce moment pour lui, pour nous, surtout quand on voit comment Lando s’en sort”, a reconnu Seidl. « Mais c’est un défi que nous relevons ensemble en équipe, avec Daniel. Il est simplement important dans ces moments de rester calme et de continuer à relever le défi ensemble et à faire des pas, même si ce sont de petits pas. Je suis convaincu que cela viendra.

La F1 présentera le dernier modèle de voiture 2022Modèle de soufflerie de voiture F1 2021, Circuit des Amériques

La Formule 1 présentera un modèle grandeur nature d’une voiture conçue selon les nouvelles règles pour la saison 2022. La voiture sera dévoilée jeudi.

Un modèle en soufflerie de la voiture avait déjà été présenté au Grand Prix des États-Unis 2019, date à laquelle la règle devait être introduite cette année, avant d’être reportée en raison de la pandémie.

En ce jour dans le sport automobile

Nigel Mansell a éliminé son coéquipier Nelson Piquet pour une victoire populaire à domicile aujourd’hui en 1986

