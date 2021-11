Seidl : Il n’y a pas de temps pour baisser la garde

Andreas Seidl de McLaren admet qu’il n’y a pas de temps pour baisser la garde, alors qu’ils se dirigent vers le Grand Prix du Mexique de cette semaine en regardant par-dessus leurs épaules, avec une Ferrari renaissante qui les poursuit dur pour terminer troisième du championnat des constructeurs de Formule 1.

Seidl, qui présentait un aperçu du Grand Prix du Mexique 2021 dans l’aperçu médiatique de son équipe, a déclaré: «Après une atmosphère incroyable la dernière fois à Austin, nous nous dirigeons vers le Mexique en anticipant à peu près la même chose.

« Le Grand Prix de Mexico marque le début d’une intense période de course pour l’équipe, avec trois courses consécutives et de nombreux vols longs », a-t-il poursuivi.

« Ce scénario apporte beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d’opportunités, et nous travaillerons dur pour extraire des performances maximales à chaque course. Le Mexique offre un défi unique en termes d’installation qui peut souvent bousculer l’ordre concurrentiel.

« La haute altitude et l’air plus fin signifient que nous appliquons des niveaux d’appui plus élevés que ce que nous pourrions habituellement sur un circuit comme le Mexique, et cela peut être difficile à obtenir », a expliqué l’Allemand. « Nous avons travaillé dans le simulateur pour nous assurer d’avoir autant de données que possible avant le week-end. »

Seidl a ensuite évoqué la lutte en cours de son équipe avec Ferrari pour s’assurer la troisième place du classement des constructeurs.

« Avec seulement cinq courses à disputer dans la saison, nous savons que chaque course compte et qu’il n’y a pas de temps pour baisser la garde », a prévenu le joueur de 45 ans.

« Nous savons que ce sera un défi de conserver notre position dans le championnat des constructeurs, mais c’est un défi pour lequel nous sommes prêts.

« Nous resterons concentrés sur les variables sur lesquelles nous pouvons avoir un impact et maintiendrons la pression sur ceux qui nous entourent », a conclu Seidl.

Daniel Ricciardo a profité de son week-end aux États-Unis, se délectant de l’atmosphère texane et s’adjugeant une solide cinquième place dimanche, battant la Ferrari de Carlos Sainz sur son passage.

« J’ai hâte de retourner au Mexique, ça fait trop longtemps », a révélé Ricciardo lors du briefing médiatique d’avant course de son équipe.

« L’atmosphère est toujours incroyable et cette section du stade est une partie impressionnante du circuit, les fans sont également parmi les plus passionnés au monde.

« Nous sommes vraiment chanceux de courir là-bas et au Brésil l’un après l’autre parce que l’excitation autour des courses est irréelle », a poursuivi l’Australien.

Il a ensuite fait écho aux réflexions de son directeur d’équipe sur le combat avec Ferrari : performance.

« Nous allons simplement continuer à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe, essayer de marquer le plus de points possible et voir comment le peloton bouge », a-t-il promis, et a conclu: « Viva Mexico! »

Le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, a connu une course décevante à Austin, admettant qu’il aurait pu faire mieux. Néanmoins, le Britannique de 21 ans a hâte de courir au Mexique.

« Après près de deux ans loin de Mexico, c’est vraiment génial d’y retourner », a déclaré Norris. « C’est une ville géniale avec un circuit cool en plein milieu, ce qui crée toujours une bonne ambiance.

L’ancien poleman a poursuivi : « C’est une piste assez unique, mais j’ai aimé piloter en 2019, donc j’ai été déçu de ne pas y avoir couru l’année dernière. Le Mexique marque le début d’un long triplé, avec une série de courses intenses au cours des trois prochaines semaines.

«Malgré que j’ai travaillé dur sur mes préparatifs dans la simulation, en utilisant le temps depuis Austin pour préparer les trois pistes.

« Je me sens prêt à m’y remettre et j’ai hâte de reprendre la piste », a conclu Norris confiant.

McLaren a vu son avance sur Ferrari dans le championnat des constructeurs s’évaporer progressivement au cours des dernières courses et n’a plus que 3,5 points d’avance sur l’équipe basée à Maranello qui a récemment trouvé un équipement supplémentaire. Il reste cinq courses cette saison.

