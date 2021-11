Seidl : le Brésil est notre chance de rebondir

Le patron de McLaren F1 Andreas Seidl veut voir son équipe rebondir lors du Grand Prix du Brésil de ce week-end après un week-end bien en deçà de la normale au Mexique.

On peut beaucoup écrire sur les manigances de Daniel Ricciardo et le travail de Lando Norris à un seul point, tandis que Ferrari – d’autres prétendants à la troisième place du championnat des constructeurs F1 2021 – a remporté la troisième place alors que leurs deux pilotes ont terminé dans les points, Charles Leclerc en cinquième et Carlos Sainz sixième.

Par conséquent, les Reds ont maintenant 13,5 points d’avance sur leurs rivaux de Woking avec quatre manches restantes, avant la course de dimanche, McLaren menait Ferrari de 3,5 points – les dégâts causés à l’Autodromo Hermanos Rodriguez étaient formidables et suggèrent un changement dans l’ordre hiérarchique.

Mais en direction de Sao Paulo, Seidl est optimiste : « Nous nous rendons au Brésil cette semaine avec la chance de rebondir directement après notre résultat au Mexique. C’est formidable de revenir à l’Autodromo José Carlos Pace à São Paulo après deux ans.

« La piste est l’une des plus historiques du calendrier de la Formule 1. Notre dernière visite au Brésil garde de bons souvenirs pour l’équipe alors que nous avons obtenu notre premier podium depuis 2014 », a déclaré Seidl, faisant référence à Carlos Sainz (maintenant chez Ferrari) qui a terminé troisième pour l’équipe en 2019.

« Cependant, il est important que nous continuions à rester concentrés pendant ce triple en-tête intense et que nous donnions le meilleur de nos capacités pour marquer de bons points. Le circuit n’est pas sans défis avec une altitude élevée similaire à celle du Mexique, des dénivelés constants et une météo imprévisible qui rendront les choses intéressantes.

« Nous sommes impatients d’utiliser le format de qualification de sprint ce week-end pour la troisième et dernière fois cette saison. Le nouveau format a procuré de l’excitation sur la piste aux fans tout en offrant aux équipes plus d’opportunités dès le début du week-end.

« L’objectif sera de trouver un bon niveau de régularité avec les deux voitures dès la première séance pour obtenir le meilleur résultat possible », a expliqué Seidl.

Ricciardo, dont la course a été compromise au Mexique lorsqu’il a déclenché un premier virage au corps à corps qui a forcé un arrêt au stand précoce et sans pertinence par la suite, apportera néanmoins les points positifs à Interlagos : « J’ai hâte de retourner au Brésil pour un autre week-end de sprint, ces week-ends. ont été gentils avec nous jusqu’à présent cette année, nous allons donc aborder le week-end avec positivité.

« Après le résultat du week-end dernier, où nous avons eu un résultat décevant, nous ne pouvons qu’être vraiment impatients. Heureusement, nous avons la possibilité de riposter presque immédiatement avec ce triple titre de courses.

« Je n’ai remporté aucun point au Mexique, mais le résultat aurait pu être très différent si nous avions juste eu quelques centimètres de plus, ce qui prouve que nous avons la voiture pour nous battre pour de bonnes positions et des points décents.

« Il y a définitivement un certain optimisme qui vient de la fin de semaine dernière. Mon objectif est maintenant de marquer des points dans quelques jours, nous allons donc continuer. L’équipe est affamée, déterminée et nous allons continuer jusqu’au dernier tour de la saison », a ajouté Ricciardo.

Quatre podiums cette année dont une belle deuxième place à Monza deviennent de lointains souvenirs pour Norris. Il n’a jamais trouvé le sweetspot dans un lieu qui ne convenait clairement pas à la McLaren.

Avant le Brésil, Norris a déclaré dans l’avant-première de l’équipe : « J’espère que nous pourrons tirer parti de nos enseignements du Mexique ce week-end et nous améliorer en équipe. Il nous reste encore quatre courses au calendrier, donc chaque séance compte.

«Je suis ravi de courir au Brésil après avoir raté ma course l’an dernier à cause de la pandémie. Interlagos est un circuit emblématique avec une riche histoire en F1. L’atmosphère y est unique grâce aux fans passionnés qui en font un endroit amusant pour courir.

« Les qualifications de sprint ont montré qu’il y a beaucoup d’opportunités pour faire de bons progrès tout au long du week-end. Nous devons garder la tête baissée et commencer à courir vendredi », a ajouté Norris.

Souvenirs du Brésil ! 🇧🇷 @LandoNorris avec l’attaque surprise ! pic.twitter.com/dD1AAol0k9 – McLaren (@McLarenF1) 10 novembre 2021