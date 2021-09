Seidl met en garde : n’oubliez pas que nous avons été détruits une course plus tôt

Bien que fier de la victoire de Daniel Ricciardo en Grand Prix d’Italie, Andreas Seidl a averti McLaren et ses fans de garder les pieds sur terre.

Ricciardo a remporté une victoire surprise sur le circuit de Monza, l’Australien menant à domicile une McLaren 1-2.

Et tandis que certains diront que McLaren a été aidé par la chute de Max Verstappen et Lewis Hamilton, c’est Ricciardo qui menait à l’époque, ayant gardé Verstappen derrière lui tout au long du premier relais du grand prix.

La victoire de l’Australien a marqué sa première victoire en course depuis son départ de Red Bull après la saison 2018 et il espère que ce sera le tournant de ce qui a été une première saison difficile en tant que pilote McLaren.

Le patron de l’équipe, Seidl, reste cependant prudent, après que toutes les McLaren ont été “détruites” il y a une semaine, marquant un point solitaire au Grand Prix des Pays-Bas.

« Tout d’abord, a-t-il commencé, je suis juste heureux et fier de l’équipe aujourd’hui. Je suis très fier de chaque membre de l’équipe à la maison, ici sur la piste, des collègues de Mercedes, Lando et Daniel.

“Et il y avait beaucoup de pression aujourd’hui parce que nous savions que nous avions une bonne voiture et nous savions aussi que si nous parvenions à rester devant l’une ou l’autre voiture au début ou réussissions à dépasser, il y avait en fait une chance de faire quelque chose gros.

« L’équipe fait également un travail sensationnel avec un esprit sensationnel, et c’est formidable de voir que c’est payant étape par étape.

« En même temps, aucune raison de s’emballer ; c’est important de faire la fête aujourd’hui mais il ne faut pas oublier il y a une semaine [at Zandvoort] nous avons été détruits. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais la direction est la bonne. »

La première équipe à marquer un 1-2 cette saison 🥇🥈🥳#ItalianGP 🇮🇹 @McLarenF1 pic.twitter.com/ZHzFLEIHUB – Formule 1 (@F1) 12 septembre 2021

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a rejoint Ricciardo et Norris sur le podium, l’Américain révélant qu’il avait « conclu » un accord avec Seidl pour cet honneur.

“Oui, je veux dire, extrêmement extrêmement fier”, a déclaré Brown sur le site officiel de la F1. “Ce sont tous les hommes et les femmes de McLaren, Andreas… notre équipe de direction, et je suis juste heureux d’avoir conclu un accord avec Andreas – j’ai conclu des accords avec les pilotes – mais Andreas et moi avons en fait conclu l’accord, c’est-à-dire qu’il obtient tout le travail et remporte la victoire, mais je peux soulever le trophée. L’une des meilleures offres que j’ai conclues ! Je suis toujours partant pour un accord.

Un de ces accords que Brown a conclu plus tôt dans l’année était avec Ricciardo, affirmant que son premier podium lui permettrait de conduire dans la célèbre Chevrolet Wrangler 1984 de Dale Earnhardt. Ricciardo exécute le numéro ‘3’ en hommage à l’Américain.