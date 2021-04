Seidl: Norris volait tout le week-end

Lando Norris a été nommé Pilote du jour pour sa formidable course à la troisième place du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 dimanche, laissant son patron de McLaren super impressionné par la récompense bien méritée d’un podium.

Le joueur de 21 ans était dans une forme impressionnante alors qu’il a conquis les conditions difficiles qui ont attiré tant de monde lors d’un après-midi rempli d’action à Imola. La piste de la vieille école passait une journée sur le terrain avec une course qui avait commencé humide et asséchée, punissant sévèrement les erreurs.

Mais Norris était imperturbable, imperturbable, gardait son sang-froid tandis que beaucoup plus expérimentés perdaient la leur. Il a devancé le duo Ferrari après le redémarrage et s’est glissé à la deuxième place, mais n’avait tout simplement pas les munitions pour retarder un assaut de Lewis Hamilton.Le pilote Mercedes a récupéré de la neuvième place au redémarrage, après l’avoir échoué à Tosa, pour prendre deuxième derrière le vainqueur de la course Max Verstappen dans le Red Bull.

Néanmoins, la troisième place, dans une course à forte attrition et dans des conditions difficiles, était une grande déclaration de l’un des plus jeunes pilotes sur la grille et un gros résultat pour une équipe McLaren montrant un aperçu de la grandeur qui était autrefois leur marque de fabrique.

Andreas Seidl, directeur de l’équipe et principal architecte de la renaissance de l’équipe, a également été impressionné: «Une course passionnante et un grand spectacle pour les fans.

«Un podium pour Lando est une belle récompense pour toute l’équipe, et le travail acharné qui a été accompli ici sur la piste et de retour à l’usine ce week-end – mais aussi pour les efforts de l’hiver pour nous amener à ce point de la part de l’équipe. à Woking et nos collègues de Mercedes.

«Grand appel aujourd’hui pour redémarrer sur le pneu Soft après le drapeau rouge. Cela nous a donné un avantage et a permis à Lando de prendre la place de Charles. Lando a volé tout le week-end et a géré de nombreuses situations délicates aujourd’hui dans des conditions difficiles. Lui et son équipe ont brillamment réussi à obtenir ce podium bien mérité », a ajouté Seidl.

Lorsqu’on lui a dit que les fans l’avaient voté le DoD, Norris a plaisanté en disant qu’il était surpris d’avoir des fans. Plus tard dans le rapport de l’équipe, il a déclaré à propos de sa course à Imola: «De toute évidence très heureux d’avoir un podium. Une course très bien exécutée de la part de l’équipe et de moi-même.

«Je pense que j’ai très bien conduit – j’ai pris beaucoup de bonnes décisions – mais ce n’était pas facile. Le début de course a été assez difficile. Un peu de contact ici et là, pas un début parfait mais j’ai gardé la tête froide.

«Je suis resté concentré tout au long parce que parfois vous savez que vous devez vous attendre aux drapeaux rouges et aux Safety Cars et penser que plus d’opportunités peuvent se présenter plus tard dans la course. Donc, j’ai gardé cela à l’esprit et je suis solidement revenu.

«Il y avait quelques personnes qui ont chuté et ont fait des erreurs devant moi, ce dont nous sommes ici pour profiter, puis nous avons pris la bonne décision à la fin de passer aux pneus Soft et de devancer Leclerc.

«Nous avons presque conservé la P2, mais pas tout à fait. Ce fut une course difficile, mais très gratifiante pour moi et surtout pour l’équipe, donc un grand merci à eux pour avoir apporté de nouvelles pièces et travaillé si dur sur la voiture à l’usine pour l’améliorer chaque week-end », a ajouté Norris .

Daniel Ricciardo s’est avéré être le joueur d’équipe accompli lorsqu’il a laissé passer son coéquipier pendant une période d’impasse entre les deux, le nouveau pilote de l’équipe tenant son coéquipier. L’Australien obligé sans se plaindre.

Il est clair qu’il se connecte toujours au cadre de la tenue à moteur Mercedes, sachant qu’il n’a conduit que des voitures à moteur Renault de 2014 à l’année dernière.

Ricciardo a résumé son après-midi à Imola: «Une de ces courses où vous avez de la pluie sur les tours de la grille et vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer. J’ai réussi à décrocher une place au départ et j’ai ensuite couru un peu cinquième. Au moment où la piste commençait à sécher, j’ai grainé l’avant droit, donc je n’ai pas vraiment pu garder un bon rythme.

«Pour le redémarrage, nous avons mis le pneu Soft pour tirer le meilleur parti d’un potentiel départ arrêté. J’ai essayé de rester au top du Soft jusqu’à la fin de ce long relais, mais je n’ai pas vraiment réussi à le gérer. Je pense que j’ai eu du mal avec les pneus avant et arrière.

«Donc, certainement pas une course géniale, mais je pense que revenir à la maison sixième est bon pour les points des constructeurs avec Lando troisième. Félicitations à Lando, il a fait une belle course et c’est génial de voir que la voiture a le rythme.

«Mon rythme de course n’avait rien de très spécial. Je dois juste continuer à travailler dessus et m’améliorer », a ajouté un humble Ricciardo, avec une touche de classe que peu de gens sur la grille ont.