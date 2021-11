« Seigneur, aide-nous maintenant »

Le rappeur Young Dolph a été abattu mercredi dans sa ville natale de Memphis. Il avait 36 ​​ans. La mort a suscité des réactions émotionnelles de la part de personnalités, dont le Pro Football Hall of Famer et l’entraîneur-chef du football de Jackson State, Deion Sanders. Lorsque Sanders a appris la nouvelle, il est allé sur Twitter pour publier un plaidoyer passionné.

« J’espère devant Dieu que ces rumeurs ne sont pas vraies à propos de mon ami, mon frère et un homme cher à mes fils [Young Dolph] », a écrit Sanders. Seigneur, aide-nous en tant que peuple à arrêter la haine, la violence et le désespoir. Quand nous réalisons que nous comptons, les autres le feront aussi. Seigneur, aide-nous dès maintenant. » Dans un autre tweet, Sanders a publié deux photos de lui et de Young Dolph en train de parler dans son bureau.

Seigneur, s’il te plaît, couvre toute la famille @YoungDolph, les amis et les 1z aimés. Nous te remercions d’avance Seigneur au nom de Jésus Amen. pic.twitter.com/36fpPFlV6J – COACH PRIME (@DeionSanders) 17 novembre 2021

La fusillade a eu lieu au Makeda’s Butter Cookies à Memphis, selon WREG News. La police a déclaré qu’une victime masculine avait été localisée et déclarée morte sur les lieux. Les informations sur le suspect n’avaient pas été divulguées à l’époque. Young Dolph a eu une carrière très réussie avec ses trois derniers albums atteignant le top 10 des charts Billboard. Plus tôt cette année, Young Dolph a parlé de se retirer du rap.

« Je ne peux pas le faire, vraiment parler. Je ne peux pas le faire », a-t-il déclaré lors d’une séance sur le podcast Big Facts de DJ Scream et Big Bank lorsqu’on lui a demandé de prendre sa retraite, selon Uproxx. « C’est comme si j’étais le porte-parole de tous les n—s de la rue et de tous les n—c’est sur certains indépendants—… Et vraiment entrer dans le jeu sur certains s—… Les n— qui veulent vraiment faire ça s -, genre, je ne veux pas vraiment me lier à aucun label majeur – fais ce truc tout seul. Je vais bousculer ce truc. Je vais le saisir. »

Le jeune Dolph a poursuivi: « C’est comme pour tout le reste. Vous avez des n- qui ne veulent pas vraiment prendre la route que tout le monde emprunte… Le n- c’est comme si je faisais ça comme ma façon. Je ne peux pas laisser tomber ces gens. C’est comme si j’étais leur motivateur. Ils ont besoin de ça. » Young Dolph a sorti huit albums studio, le dernier étant Dum and Dummer 2, sorti en mars. Il est connu pour son single « RNB » qui met en vedette Megan Thee Stallion.