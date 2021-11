Un Seiko WristMac – ce qu’une maison de vente aux enchères appelle la « première Apple Watch » – est mis aux enchères. L’appareil a été vendu en 1988 comme un des premiers accessoires Macintosh…

La vente aux enchères est gérée par Comic Connect, qui, comme son nom l’indique, est principalement spécialisé dans la vente de bandes dessinées.

Complet dans la boîte ; Comprend la boîte d’origine (ouverte), la carte d’enregistrement, le manuel de référence, la disquette logicielle, l’emballage et la montre Seiko WristMac non ouverte ; N° de série 70216.

Extrêmement rare 1988 Seiko/Ex Machina WristMac ; première Apple Watch (sortie en 1988 – plus de 25 ans avant l’Apple Watch de 2015 !) ; L’une des premières technologies informatiques portables.

Ce Wrist Mac de 1988 est livré dans son emballage d’origine et n’a jamais été vendu depuis plus de trente ans depuis sa première sortie. La boîte présente les caractéristiques révolutionnaires de la montre et contient l’autocollant d’origine indiquant le numéro de série (70216).

La boite a été ouverte et montre peu d’usure, conservant son aspect blanc d’origine malgré quelques contraintes. À l’intérieur, la boîte contient la carte d’enregistrement originale du Wrist Mac (jamais remplie !), le didacticiel et le manuel de référence du poignet (complet avec des pages blanches et aucune écriture à l’intérieur), la disquette Wrist Mac 1.2 contenant le logiciel officiel du Wrist Mac, le Support de Wrist Mac pour plus de stabilité lorsqu’il est branché sur un ordinateur, et la boîte d’origine Seiko contenant le WristMac lui-même en parfait état, avec ses câbles d’origine.

Il s’agit d’une pièce extrêmement rare et obscure de l’histoire de la technologie, et une trouvaille incroyable pour les collectionneurs, les investisseurs et les fans d’Apple. Il a rarement été vu depuis sa création il y a plus de 30 ans, et il faudra probablement des années avant qu’un autre ne vienne aux enchères. C’est un morceau incontournable de l’histoire de l’informatique.