Seinfeld a été redimensionné en 4K sur Netflix, mais a le même problème que Les Simpsons sur Disney + | Divertissement

La première de Seinfeld sur Netflix, comme celle des Simpsons sur Disney+, montre que les plateformes de streaming ne recherchent que le produit de consommation, jetable, sans le moindre respect pour l’œuvre originale.

La série adorée Seinfeld il a été créé la semaine dernière sur Netflix avec une nouvelle version redimensionnée en 4K. Et malheureusement, comme Les Simpson sur Disney +, aussi douloureusement mutilé.

Il semble qu’il y ait des gens qui ne savent pas que la vie télévisuelle existait avant les grands écrans, et ils se mettent très en colère quand la série a des bandes noires sur les côtés.

Des séries donc classiques qui ont été tournées alors qu’il n’y avait que des téléviseurs à tube presque carré, avec un ratio 4: 3, sont mutilés par les plateformes de streaming.

Le nouveau Fire TV Stick est livré avec plus de puissance et une nouvelle télécommande avec Alexa, qui ajoute quelques raccourcis et, dans ce cas, vous permet de contrôler le volume et dispose d’un bouton marche/arrêt.

Ils suppriment le bas ou le haut de l’image en 4:3 pour obtenir une image large en 16:9, remplissant ainsi tout l’écran pour que les gens ne voient pas de bandes noires.

Ce bâcle produit plusieurs problèmes. Comme ce n’est qu’un morceau d’écran, vous avez l’impression de regarder la série avec zoom. Dans d’autres cas, vous ne pouvez pas voir les personnages qui parlent.

Ou, comme le montre ce tweet, des objets tels que l’égout qui fait partie de la blague racontée par le personnage sont retirés de la scène, et si vous ne voyez pas l’égout, la blague perd son sens:

Cela se produit également dans la version de Seinfeld diffusée par Amazon Prime Video, ou dans d’autres séries classiques comme Les Simpson sur Disney+.

Les plateformes de streaming montrent que tout ce qu’ils veulent c’est avoir des abonnés à tout prix.

Si quelques-uns se plaignent de voir « d’étranges rayures noires sur les côtés », ils n’ont aucun problème à mutiler le format d’origine et diffusez la série recadrée, avec un effet de zoom et où vous manquez des conversations et des blagues.

L’ironie de la chose est qu’ils mutilent les séries classiques pour enlever les bandes noires, mais ils ajoutent des bandes noires dans leurs premières. Des séries comme The Mandalorian, The Witcher ou Stranger Things ont des bandes noires.

Pourquoi les bandes noires en haut et en bas sont-elles acceptées, mais pas sur les côtés ? Une absurdité totale.

Si vous voulez voir Seinfeld dans son format original, la seule option est… la version DVD, qui date déjà de quelques années…