Seinfeld reçoit le traitement LEGO avec le nouvel ensemble LEGO Ideas ⋆ .

]]>]]>

Après avoir donné le traitement en briques à Amis, LEGO a maintenant tourné son attention vers une autre sitcom classique des années 90 avec son prochain Seinfeld Ensemble d’idées LEGO. L’ensemble de 1326 pièces comprend l’appartement de Jerry Seinfeld, une scène, un poteau Festivus et des figurines pour Jerry, George Costanza, Cosmo Kramer, Elaine Benes et Newman. Il sera mis en vente le 21 juillet pour les membres VIP et le 1er août pour le grand public, au prix de 69,99 £/79,99 $ ; Vérifiez le ici…

VOIR AUSSI: Totally Sponge Worthy: 30 Years of Seinfeld

Les fans de la sitcom classique des années 90 Seinfeld peuvent désormais recréer certaines des scènes les plus emblématiques de la série avec le nouvel ensemble LEGO® Ideas Seinfeld du groupe LEGO. Avec l’appartement de Jerry Seinfeld, une scène à construire pour le stand-up comique et un poteau Festivus, l’ensemble inspire les constructeurs à revivre les moments les plus classiques de la série.

L’ensemble très attendu a été créé par le fan de LEGO Brent Waller, de Brisbane, en Australie, via sa soumission sur la plate-forme LEGO Ideas®, une initiative LEGO qui prend de nouvelles idées imaginées et votées par les fans et les transforme en réalité.

Ainsi, que vous souhaitiez reconstituer l’histoire de Festivus, la scène du portefeuille ou le Fix Up, les accessoires et fonctionnalités complexes de l’ensemble vous ramènent directement à New York dans les années 90, vous permettant de créer votre propre spectacle sur rien dans forme de brique.

Le fan designer LEGO, Brent, qui est le co-fondateur d’une société de jeux vidéo, aimait LEGO dans son enfance mais y a été réintroduit à l’âge adulte et combiné à ses compétences d’artiste 3D, il s’est mis à concevoir ses propres créations LEGO – y compris la création de l’ensemble Seinfeld. Parlant du design, Brent a déclaré: «J’ai adoré Seinfeld dans les années 90 et je les ai tous revus récemment. Je pensais que c’était une parodie qu’un ensemble LEGO Seinfeld n’existe pas, alors j’ai fait un effort pour résoudre ce problème et faire la meilleure interprétation possible de Jerry’s Apartment et du gang. Le plus gros défi était d’essayer de fourrer autant de détails du spectacle dans la cuisine, tous les placards, les objets dans le placard et sur les paillasses. Mais je suis très fier du résultat. »

Certaines des caractéristiques immédiatement reconnaissables comprennent : la cuisine avec comptoir à construire, réfrigérateur, micro-ondes, four et plus encore ; salon avec un canapé ; les tables; un bureau; une scène à construire pour le comédien de stand-up Jerry et un poteau Festivus, inspirant collectivement des souvenirs de moments comiques des 180 épisodes de la série !

L’ensemble comprend 5 figurines inspirées des personnages principaux emblématiques et un remarquable postier de la série ; Jerry Seinfeld, George Costanza, Cosmo Kramer, Elaine Benes et Newman sont tous inclus dans des tenues emblématiques des années 90.

]]>]]>