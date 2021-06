Seinfeld Streaming: que se passe-t-il et pourquoi il ne sera pas disponible à regarder pendant un certain temps

Avec Seinfeld, espérons-le bientôt sur Netflix, cela donnera aux fans de sitcom une raison de réactiver leurs abonnements qu’ils ont peut-être annulés après le départ de Friends pour HBO Max et The Office pour Peacock. Alors que ces deux streamers, avec Hulu, ont des sitcoms et des comédies classiques et appréciées, Netflix n’en a pas autant de nos jours, une plus grande partie de leur budget étant consacrée aux séries originales. Ce sera donc bien quand un classique bien-aimé comme Seinfeld fera ses débuts très attendus sur le service de streaming, en supposant qu’il ne soit pas resté trop longtemps dans l’eau. Les utilisateurs de Netflix connaissent-ils le rétrécissement ?

