Séisme au Chili : Un puissant séisme de magnitude 6,6 secoue une nation d’Amérique du Sud | Monde | Nouvelles

Le séisme a frappé au large de Bio-Bio et à 158,88 km au nord-ouest de Lebu, a confirmé le Centre sismologique européen de la Méditerranée (EMSC). Son épicentre était près de Concepcion, Provincia de Concepción, Region del Biobio au Chili. L’EMSC a ajouté qu’il se trouvait à une profondeur de 2 km. Les tremblements de terre peu profonds sont souvent ressentis plus fortement que les plus profonds car ils sont plus proches de la surface.

Le site Web de Volcano Discovery a rapporté que son service de surveillance a identifié un deuxième rapport du Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS) de France qui a répertorié le séisme à une magnitude de 5,4.

Il a ajouté sur la base des données sismiques initiales, le séisme aura probablement été largement ressenti par presque tout le monde dans la région de l’épicentre.

Le séisme peut également avoir causé des “dommages légers à modérés”.

Plusieurs habitants se sont tournés vers Twitter pour décrire l’impact du tremblement de terre.

Maria Teresa Toledo Knothe, utilisant le manche @maria_konthe, a écrit : « J’habite sur la côte de Biobio. Forte et longue.

“Les répliques se font déjà sentir.”

Maman Luisa, utilisant le compte Twitter @mlqui, a posté: “Le tremblement de terre a été fort et long ici à Arauco.”

À peine 24 heures plus tôt, l’EMSC avait signalé un tremblement de terre de magnitude 4,4 près de Concepcion, Provincia de Concepción, Region del Biobio au Chili.

Le séisme a frappé à une faible profondeur de 11 km sous l’épicentre lundi matin à 8h58, heure locale.

Un deuxième rapport a ensuite été publié par le United States Geological Survey, qui a également répertorié le séisme comme une magnitude de 4,4.

Les villes ou les villes qui ont probablement ressenti des secousses incluent Talcahuano à 84 km de l’épicentre, Arauco à 85 km, Coronel à 87 km, Lota à 88 km et Concepcion à 90 km, selon le site Web Volcano Discovery.

Le 1er septembre, un séisme de magnitude 5,8 a frappé près de la côte nord du Chili, a annoncé le Centre de recherche allemand GFZ pour les géosciences.

Le séisme avait une profondeur de 21 km.

Le GFZ avait initialement indiqué la magnitude à 6,2 et la profondeur à 10 km.

C’EST UNE HISTOIRE DE RUPTURE. PLUS À VENIR…