Séisme de Lukaku dans le territoire de Kane

19/09/2021 à 10:00 CEST

pari

Tottenham a lancé un nouveau projet avec Nuno sur le banc et un nom qui a fait les gros titres tout l’été et est finalement devenu la « signature » inattendue des Spurs : Harry Kane. Le meilleur buteur de la dernière Premier League reste la plus grande menace des Londoniens, malgré le fait qu’il ait été pendant un moment plus proche d’aller à City que de rester cet été. On dit souvent, à juste titre, qu’une bonne défense et un bon attaquant composent n’importe quelle équipe. Eh bien, Tottenham a renforcé sa défense avec Cuti Romero et a conservé Kane. Vous pouvez donc vous attendre à une bonne saison (l’égalité dans le match se paie 3,5 à 1).

Les Spurs ont bien commencé, même si la défaite contre Crystal Palace les a complètement délogés. Désormais, ils accueillent le colosse Chelsea dans un derby londonien dont certains s’en sortiront mal. L’équipe « bleue » a entre les sourcils cette saison pour pouvoir combattre le Premier ministre, en plus d’essayer de revalider la Ligue des champions. Il a signé Lukaku, une bête qui est revenue dans ce qui était autrefois sa maison et est devenue l’un des meilleurs attaquants du monde. Pour les goûts de couleur, mais le Belge et Kane sont deux des neuf références du football aujourd’hui, chacun à leur manière et avec leur style (les deux équipes marquent 2,5 à 1).

Le début de Chelsea a été bon. En Ligue des champions, ils ont commencé par la victoire grâce à Lukaku, qui d’autre, et en Premier ministre, ils savent déjà ce que c’est que de gagner dans un stade compliqué comme les Emirats et dans un autre derby londonien important comme contre Arsenal. Cette fois le défi est plus grand : sortir victorieux du Tottenham Stadium, ce lieu qui l’an dernier a vécu dans le doute mais cette saison respire à nouveau l’optimisme grâce à l’arrivée de Nuno et la présence de Kane, un an de plus, en stylet offensif. Lukaku marque à tout moment, il paie 1,9 à 1).