Séisme en Crète : une île grecque secouée par un « fort » séisme en Méditerranée | Monde | Des nouvelles

Un fort séisme, de 5,2 sur l’échelle de Richter, a été enregistré au large de la Crète dimanche après-midi. Selon l’Institut géodynamique du pays, le séisme s’est produit à 46 km au sud de Kassos, alors que la profondeur focale était de 8,9 km.

Selon le site Volcano Discovery, le séisme a été localisé à une faible profondeur de 10 km.

Les tremblements de terre peu profonds sont ressentis plus fortement que les plus profonds car ils sont plus proches de la surface.

Ils ont ajouté : « Sur la base des données sismiques préliminaires, le séisme n’aurait pas dû causer de dommages importants, mais a probablement été ressenti par de nombreuses personnes comme une vibration légère dans la zone de l’épicentre. »

Volcano Discover a ajouté que de faibles secousses ont pu être ressenties à Arvanitochori, situé à seulement 43 km de l’épicentre du séisme.

En octobre, la Crète a été le théâtre d’un important tremblement de terre de magnitude 6,4 ainsi que d’avertissements de tsunami.

Le séisme a frappé la côte est de l’île à une profondeur de 10 km sous le village de Palekastro, selon l’US Geological Survey.

Le séisme a également été ressenti sur les îles grecques à l’est de la Crète, notamment Karpathos, Kassos et Rhodes.

