Séisme en Écosse : les habitants disent que leurs maisons ont tremblé à 2 heures du matin

Les habitants de l’ouest de l’Écosse ont été réveillés par un tremblement de terre dans la nuit.

Les résidents surpris par l’incident ont déclaré que leurs maisons avaient tremblé et qu’ils avaient entendu « un crash tout-puissant » vers 2 heures du matin.

Le tremblement de terre mesurait environ 3,1 sur l’échelle de Richter, avec son épicentre à quelque 88 miles au nord-ouest de Glasgow, a indiqué le United States Geological Survey (USGS).

Il a frappé 11 miles au nord-ouest de la ville de Lochgilphead, mais les gens ont déclaré avoir ressenti le séisme d’aussi loin qu’Édimbourg et Ballycastle en Irlande du Nord.

Iain Meikle a écrit sur Twitter : » Réveillé dans la nuit par un crash tout-puissant. Rien d’évident. Étrange. Alors écoutez les nouvelles tout à l’heure – Tremblement de terre juste au nord de Lochgilphead !!! Argyll se transforme en Californie de minute en minute.

Kyla Steele a ajouté : » Rien de tel qu’un tremblement de terre pour vous secouer. C’est le plus gros que j’ai ressenti. Toute la maison a tremblé.

« Assez fort ici étant donné que c’était près d’Oban apparemment.

« Je suis à Tarbert Argyll.

« Je n’en ai jamais senti un aussi gros, tout dans ma chambre a tremblé. »

Plus de 30 personnes ont signalé à l’USGS qu’elles avaient ressenti le tremblement de terre mineur, qui, selon l’agence, s’est produit à 10 km sous la surface de la Terre.

Les résidents d’Argyll ont reçu une bosse dans la nuit après un tremblement de terre pendant la nuit.

Les données du British Geological Survey montrent qu’entre 200 et 300 tremblements de terre sont détectés au Royaume-Uni chaque année, avec des secousses d’une magnitude comprise entre 3,0 et 3,9 se produisant sur le continent une fois tous les trois ans en moyenne.

Le mois dernier, un minuscule tremblement de terre de 1,0 a été ressenti à Snowdonia, au Pays de Galles.

Et l’année dernière, une petite ville du Bedfordshire, Leighton Buzzard, a été frappée par trois petits tremblements de terre en trois semaines.

