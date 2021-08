Séisme en Haïti : le nombre de morts approche les 1 300 après un séisme dévastateur de magnitude 7,2 | Monde | Nouvelles

in

Les corps sont toujours récupérés alors que les travaux de sauvetage se poursuivent.

Les géologues américains estiment que des milliers de personnes ont peut-être été tuées.

Les estimations prévoient que le tremblement de terre a détruit environ 3 000 maisons et en a endommagé plus de 5 000.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a déclaré l’état d’urgence après le séisme et a déclaré que les ressources du gouvernement seraient mobilisées pour aider les victimes.

Les hôpitaux à travers le pays ont été poussés au bord du gouffre et les routes transportant des fournitures essentielles restent bloquées.

M. Henry a déclaré: «En ce qui concerne les besoins médicaux, c’est notre plus grande urgence.

« Nous avons commencé à envoyer des médicaments et du personnel médical dans les établissements touchés.

« Pour les personnes qui ont besoin de soins spéciaux urgents, nous en avons évacué un certain nombre, et nous en évacuerons d’autres aujourd’hui et demain.

Le séisme survient plus de 10 ans après qu’un autre tremblement de terre dévastateur a secoué l’île.

En 2010, un séisme de magnitude 7,0 a frappé l’île, tuant environ 220 000 personnes sur l’île avec une population totale de 11 millions d’habitants.