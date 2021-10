Séisme NBA: les Nets retirent Kyrie Irving de l’équipe

Le début de la saison régulière approche, le 19 octobre, et Kyrie Irving ne donne toujours pas son bras pour se tordre, ne veut pas se faire vacciner. Si le meneur des Nets ne se fait pas vacciner, il ne pourra pas jouer à domicile en raison des protocoles sanitaires de la ville de New York. Irving, pJe passerais de joueur vedette à joueur en rotation, puisqu’il perdrait environ 40 matchs à domicile. Mais selon les dernières informations en provenance des États-Unis, ce ne sera même pas ça. Les Brooklyn Nets ont décidé de retirer Irving de la dynamique de l’équipe jusqu’à ce qu’il soit vacciné. Ils ne comptent pas sur lui pour les matchs à l’extérieur ou pour tout entraînement. Un vrai coup dur pour l’une de ses stars qui avait même réussi à lui glisser la possibilité de prendre sa retraite si cette situation se présentait.

Quelques heures auparavant, c’est l’initié de la NBA, Adrián Wojnarowski, qui a donné les dernières mises à jour sur cette situation sur ESPN : « C’est le vrai moment de vérité pour les Nets et l’organisation. Le propriétaire, Joseph Tsai, Sean Marks, son directeur général, Kevin Durant et James Harden ont une voix formidable à ce sujet.. Ensemble, ils feront partie de cette décision quant à savoir s’ils permettront à Kyrie Irving de ne pas être vacciné et inéligible pour jouer à domicile ou non disponible pour jouer au Madison Square Garden contre les Knicks. Vont-ils me laisser jouer à temps partiel ? Allez-vous le laisser entrer et sortir de la formation toute la saison ? Ils ne veulent pas de distractions, ils ont besoin que tu te fasses vacciner pour que tu puisses jouer. Si Kyrie Irving ne se fait pas vacciner, ils prendront à nouveau une décision, et je pense les enjeux sont élevés, pas seulement l’avenir à court terme de Kyrie Irving à Brooklyn, mais aussi son avenir à long terme.”.