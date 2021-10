Séjour de luxe au Jammu’s Patnitop ! Skyview by Empyrean annonce un nouvel établissement hôtelier haut de gamme

L’établissement est situé à 90 minutes en voiture du temple Mata Vaishno Devi situé à Katra.

Vue du ciel par Empyrean : Skyview by Empyrean a annoncé le lancement d’un nouvel établissement hôtelier haut de gamme au Sanget-Patnitop de Jammu. Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle ciblait les voyageurs qui souhaitent trouver une escapade pittoresque dans les montagnes. Selon Skyview by Empyrean, la boutique offrirait la première expérience d’accueil holistique du genre, offrant un luxe artistique ainsi que la culture et l’héritage chaleureux et riches du Jammu-et-Cachemire. L’établissement disposera de chambres et de suites indépendantes offrant une vue sur la chaîne de Shivalik.

Il y aurait 25 chambres – de luxe, premium et suites – et elles seraient situées dans la propriété de 22 acres de Skyview World. Parmi les services qui seraient fournis, citons un service Empyrean personnalisé et un service de majordome 24 heures sur 24 pour aider un client dans ses besoins.

À l’occasion, le directeur général d’Empyrean Skyview Projects Private Limited, Syed Junaid Altaf, a déclaré qu’avec le lancement des chambres et suites haut de gamme au Skyview World, la société a créé une norme internationale d’hospitalité qui n’était pas disponible auparavant à Patnitop.

Les chambres et les suites ont un design et une architecture en bois et rural, et disposent d’un mobilier luxueux, a déclaré la société. Les chambres ont également été équipées de Smart TV pour le divertissement dans la chambre ainsi que d’une connexion Wi-Fi haut débit.

Un type de chambres disponibles sur la propriété sont les chambres de luxe avec vue sur la gondole, d’une superficie de 270 pieds carrés, dotées de toits en forme de dôme et d’un extérieur privé. En dehors de cela, des chambres et suites Premium Mountain View d’une superficie de 277 pieds carrés et 500 pieds carrés respectivement sont également disponibles. Les chambres Premium disposent de baignoires-douches cubiques et de dressings, tandis que les suites disposent d’un salon et d’une chambre séparée, d’une kitchenette et d’une grande salle de bains privative. Ils disposent également de grandes fenêtres et de balcons. L’établissement a également mis en place un service de restauration en chambre 24h/24 et 7j/7.

L’établissement est situé à 90 minutes en voiture du temple Mata Vaishno Devi situé à Katra.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.