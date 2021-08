Selaco est un nouveau FPS impressionnant qui utilise Doom Tech

Doom a tout changé en 1993, et la technologie derrière Doom allait alimenter d’innombrables mods, jeux de fans et versions commerciales complètes. Cependant, comme toujours, le temps avance et ce qui était autrefois à la pointe devient l’actualité d’hier. Pourtant, en ce moment en 2021, un petit groupe de développeurs travaille dur sur un nouveau jeu, Selaco, en utilisant les vieux os de Doom. Le résultat final est si impressionnant qu’il est fou de savoir qu’il est basé sur une technologie provenant des années 90.

Vous incarnerez un personnage nommé Dawn alors qu’elle combat une invasion meurtrière de Selaco, une installation souterraine où vivent les réfugiés survivants après la chute de la Terre. Tout en essayant de combattre l’armée d’invasion de soldats, Dawn explorera également l’installation et découvrira son histoire secrète. En cours de route, Dawn pourra utiliser plusieurs armes, notamment des grenades à glace, des fusils d’assaut, des fusils de chasse, des SMG et même des pistolets à clous.

Selaco est développé par Altered Orbit Studios, une petite équipe de développeurs qui utilisent GZDoom pour créer leur premier grand jeu commercial. GZDoom est un port source de Doom basé sur ZDoom, un autre port source plus ancien qui n’est plus développé. En tant que port source, GZDoom est comme le moteur Doom d’origine, mais optimisé et capable de créer des visuels plus complexes, de prendre en charge des cartes plus sophistiquées et d’inclure d’autres fonctionnalités modernes. Mais à la base, GZDoom est toujours basé sur Doom, avec de nombreuses limitations qui en découlent.

Pourtant, en regardant une bande-annonce de gameplay récemment publiée pour Selaco, vous aurez du mal à repérer ces limites. Dans les images publiées il y a quelques semaines lors de l’événement de jeux axé sur les FPS Realms Deep, Selaco est un mélange de Doom (comme vous vous en doutez) et de FEAR. Les ennemis de Selaco sont beaucoup plus intelligents que tout ce que vous avez rencontré dans les anciens jeux Doom. Ils sont capables de réagir et de modifier leurs plans rapidement lorsque vous les combattez. Ici, les ennemis flanqueront ou reculeront. Comparé aux démons simples d’esprit de Doom, c’est impressionnant.

Selaco arborera également des détails 3D propulsés par des voxels, des environnements destructibles, des objets utilisant la physique, un éclairage avancé et des personnages entièrement doublés. L’un d’eux est The Juggernaut, un grand ennemi qui surprendra les joueurs et percera les murs, presque comme une version de science-fiction de Mr. X de Resident Evil 2. Et rappelez-vous, tout cela est fait en utilisant un port source d’un jeu sorti en 1993.

Les jeux de tir rétro sont devenus très populaires ces dernières années, vous pourriez donc rapidement considérer Selaco comme un autre de ces jeux FPS à l’ancienne. Mais Selaco semble différent. Cela ressemble moins à un jeu essayant de retrouver le sentiment nostalgique de jouer à des tireurs de la vieille école comme Quake ou Doom, et utilise plutôt ces vieux jeux comme outils pour construire quelque chose de plus moderne.

Jusqu’à ce que le jeu soit sorti et que nous puissions jouer au jeu complet, nous ne saurons pas avec certitude si les développeurs de Selaco ont vraiment réussi. Je suis cependant très optimiste, d’après les bandes-annonces, les captures d’écran, les gifs et les vidéos publiés sur le compte Twitter officiel du jeu. Sur sa page Steam, les développeurs indiquent en plaisantant le 25 août 2255 comme date de sortie. Je ne veux vraiment pas attendre aussi longtemps pour jouer à ce jeu de tir, même s’il semble assez bon pour que je le fasse si je dois le faire.