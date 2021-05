SELCO interroge 4 Preppers sur le succès, l’échec et les blocages ⋆ .

par Selco Begovic, The Organic Prepper:

Je réponds généralement aux questions des lecteurs dans mes articles. Parfois, les gens demandent ouvertement quelque chose. Le plus souvent, je réponds aux questions des gens en des termes que j’essaie d’apporter une certaine réalité de mon point de vue et de mes expériences. C’est dans un domaine où les gens se pelletent (dans Preppersphere) avec des idées et des opinions ridicules qui n’ont pas trop de lien avec la réalité.

Je pense que nous avons eu des mois ou une année assez intéressants derrière nous, et je ne dirais pas que c’est la fin. C’est plutôt la fin d’une étape, et qui sait ce qui nous attend exactement dans les années à venir?

Eh bien, en tant que préparateurs, nous devrions avoir au moins une idée de ce qui nous attend, voyons maintenant ce que nous avons réalisé, accompli, conclu, survécu, ou appelez cela comme vous voulez au cours de l’année écoulée.

Peut-être qu’il est temps maintenant pour moi de poser quelques questions ici, et s’il vous plaît essayez de me donner vos réponses honnêtes, voyons où nous en sommes maintenant, ou plus précisément où vous en êtes maintenant.

Donc…

Vos attentes

Au cours de la dernière année, quel a été votre plus grand moment « AHA » (mentalement), compte tenu de la situation (pandémie, économie, politique…) autour de vous ? Au début de la pandémie, à quoi pensiez-vous que la situation ressemblerait dans quelques mois ? En quoi et en quoi était-ce différent de vos attentes ? Quelle était votre plus grande philosophie de préparation en laquelle vous avez cru pendant des années, cela fonctionnerait mais cela n’a pas fonctionné? Quel a été votre plus gros échec surprise ?

JIM COBB: Je pense que mon plus grand échec surprise, si vous pouvez l’appeler ainsi, a été de voir combien de personnes se sont battues bec et ongles contre la pandémie, insistant sur le fait qu’elle n’existait pas. J’avais toujours espéré que, face à quelque chose comme ça, les gens s’y retrouveraient rapidement et feraient des pas dans la bonne direction. Malheureusement, beaucoup trop de gens ont attendu beaucoup trop longtemps pour prendre ces mesures et se sont retrouvés brouillés, essayant de rattraper leur retard.

Au début, nous (la communauté Prepper) entendions toutes sortes d’histoires d’horreur en provenance de Chine, mais il était impossible de discerner ce qui était réel et ce qui n’était que rumeur. Lorsque les infections ont commencé à apparaître ici aux États-Unis, nous ne savions toujours pas à quel point cela pourrait s’aggraver. Moi, et beaucoup d’autres, avons estimé qu’il avait la capacité de devenir VRAIMENT moche avant de s’améliorer. J’avais raison et tort. Ce n’était pas un effondrement à proprement parler, mais c’était plutôt mauvais pour beaucoup de gens, simplement à cause de la façon dont la pandémie a été gérée.

Le plus grand moment de l’AHA a été de voir combien de personnes ont eu des difficultés financières après avoir été sans travail pendant seulement une semaine ou deux. Ce n’était pas une surprise aveuglante, mais cela m’a conduit à la maison que j’avais toujours eu raison en mettant l’accent sur la préparation financière dans mes écrits et mon enseignement.

DALE GOODWIN : Le plus grand moment Aha. L’année dernière a été une année que les preppers émettent depuis des années. Au fur et à mesure que 2020 se déroulait, la planification de « et si » s’est transformée en une planification de « et maintenant » et ces jours-ci se sont sentis comme « et ensuite ».

Mon moment AHA est arrivé au début de 2021 lorsque j’ai réalisé que la préparation était passée de quelque chose que nous faisons juste au cas où, à quelque chose qui devenait 100% nécessaire. Bien que la pandémie n’ait pas été aussi grave qu’elle aurait pu l’être, la réponse autoritaire des pouvoirs en place nous a préparé à une énorme chute. Cela pourrait littéralement être le calme avant la tempête.

Mes attentes pour la pandémie : Comme pour la plupart des gens, lorsque cette pandémie en était à ses balbutiements, je n’avais aucune idée de comment elle allait se dérouler. J’ai vu des photos de camions chinois pulvérisant des nuages ​​de désinfectant dans les rues et j’ai pensé que je regardais quelque chose d’Alex Jones.

Mon premier indice que cela allait être quelque chose de plus important que prévu était que nos dirigeants mondiaux tiraient aux fléchettes les yeux bandés et n’avaient aucune idée de ce qui se passait. Soit ça, soit ils savaient exactement ce qui se passait, mais pas comment cela allait se dérouler. C’est un complot pour un autre jour.

Ce à quoi je ne m’attendais pas de cette pandémie, c’est la réponse autoritaire et la volonté de la plupart de la population de suivre aveuglément ces élus qui semblaient nous faire les choses au fur et à mesure. Comme nous l’avons fait tant de fois au cours de l’histoire, nous avons renoncé à la liberté en échange d’une sécurité perçue.

Cela ne veut pas dire que la pandémie n’aurait pas dû être prise au sérieux, car elle aurait dû l’être. Ce qu’il a montré, c’est à quel point certaines personnes utilisent peu leurs capacités de pensée critique et avec quelle facilité certaines personnes seront conduites au massacre. Je ne pense pas que c’était un test intentionnel pour voir comment les gens réagiraient, mais si vous ne pensez pas qu’ils prennent des notes, vous vous trompez.

Mon plus gros échec (faiblesse découverte) : L’inventaire et la rotation sont l’un des plus grands défis pour les préparateurs. Alors que je fais un assez bon travail pour garder une trace de tout, la complaisance m’a donné un coup de pied dans les fesses. Pendant les bons moments, il est facile de justifier l’attente pour réapprovisionner les piles, le stockage des aliments, ou Dieu nous en préserve, le papier toilette.

Quand j’ai réalisé que cela allait être plus important que la plupart des gens ne le pensaient, toutes les petites choses que j’avais remises à plus tard sont devenues une grande chose. J’étais encore mieux préparé que la plupart des gens, mais pas au point que je voulais l’être. Plus précisément, je n’étais pas au point où je me disais que j’étais.

FRED LIKEN : Au début, ma plus grande réalisation était la façon dont tout le monde a agi différemment très rapidement. Si cela avait continué, je pense que cela aurait été un SHTF à plein régime beaucoup plus rapide que je l’aurais pensé.

