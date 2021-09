Sélecteur de numérotation iOS 15 : comment ça marche, engourdi caché, plus

Dans l’ensemble du système, iOS 14 a apporté un nouveau sélecteur de numérotation qui était tout à fait différent de la version éprouvée que nous avions dans les années précédentes. Comme nous l’avons signalé pour la première fois en juin, avec iOS 15, Apple a ramené son populaire sélecteur de molette, mais avec une petite torsion pour ceux qui préfèrent la saisie par pavé numérique.

iOS 14 a fait un grand changement avec son sélecteur de cadran. Au lieu du grand sélecteur de numérotation à molette, il a adopté une petite approche hybride qui comprenait à la fois une entrée du pavé numérique et un sélecteur de numérotation quelque peu caché.

De nombreux utilisateurs ont trouvé le sélecteur iOS 14 moins pratique et intuitif à utiliser avec la possibilité de sélectionner les heures ou les minutes ou les deux pour l’édition avec le pavé numérique. Et avec le sélecteur de numérotation iOS 14 étant si petit, il n’est pas aussi rapide et transparent de glisser rapidement vos numéros.

Nouveau sélecteur de numérotation iOS 15 avec une torsion

Apple a décidé de ramener le grand sélecteur de cadran éprouvé d’iOS 13 et des versions antérieures. Vous le trouverez sur tout le système dans iOS 15 sur iPhone et iPad et son design est encore plus net que jamais.

Mais avec le retour du grand cadran, il y a quelque chose de nouveau – vous pouvez également appuyer dessus pour tirer le pavé numérique (merci d’avoir repéré codemonkey85 !).

Ainsi, le nouveau sélecteur est une approche hybride, l’ancien favori étant la valeur par défaut/le premier accessible avec le pavé numérique à portée de main :

Appuyez sur le sélecteur de numérotation pour utiliser le pavé numérique. L’heure et les minutes seront sélectionnées par défaut, ou appuyez sur le champ des heures ou des minutes pour les régler individuellement

Voici un aperçu du sélecteur de numérotation mis à jour dans Calendrier (iOS 14 à gauche, iOS 15 au milieu et à droite) :

Vous trouverez également fréquemment le sélecteur de numérotation mis à jour dans d’autres applications Apple telles que Rappels, ainsi que dans des applications tierces.

Êtes-vous impatient de voir l’ancien sélecteur de numérotation ravivé sous une forme mise à jour ? Ou avez-vous préféré le design iOS 14 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Plus de tutoriels iOS 15 :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :