Sélection | Alocen : “Tokyo ou la NBA ? Je reste avec Tokyo sans y penser”

Carlos Alocen (Saragosse, 2000), est l’un des 18 choisis par Sergio Scariolo pour la présélection des Jeux Olympiques. Bien qu’il soit conscient qu’être sur la liste finale des 12 “est compliqué”, cet appel est pris comme quelque chose de plus qu’un prix à une saison positive, plus individuellement que collectivement avec le Real Madrid. Tellement positif que, pour le moment, l’organisme lui demande de “continuer à grandir” dans la capitale espagnole.

– La saison avec Madrid a été difficile collectivement mais positive individuellement.

– Individuellement j’ai beaucoup appris, j’ai eu l’opportunité d’être avec de grands joueurs. S’il est vrai que collectivement ça a été un peu plus compliqué, on a eu beaucoup de départs auxquels on ne s’attendait peut-être pas, des blessures surtout en fin de saison… Bon, il se passe beaucoup de choses, mais on ne s’en sert jamais. comme excuse. Et la vérité est qu’individuellement, je suis content de la façon dont les choses se passent. Je suis très heureux à Madrid et je veux continuer à grandir ici et continuer à m’amuser.

– Et maintenant, le prix de l’équipe nationale est arrivé.

– C’est même plus qu’un prix. Être ici avec cette équipe nationale en préparation pour Tokyo est un prix incroyable et je vais en profiter au maximum. Ça va être des journées très intenses, avec beaucoup d’entraînement, beaucoup de préparation. Mais heureux d’être ici avec ces joueurs et de vouloir s’entraîner et s’amuser.

– Est-ce que le fait d’avoir ces partenaires d’entraînement fait une impression ? Ou êtes-vous déjà habitué à Llull, Rudy, Felipe… ?

– C’est clair qu’au début ça impressionne un peu. C’est quelque chose auquel je ne suis pas habitué et au début c’est plus choquant que d’habitude. Il est vrai que le vestiaire madrilène compte aussi beaucoup de ces légendes et j’ai partagé un vestiaire avec eux. Avec Lulle, avec Rudy, avec Felipe, qui n’est pas là, mais il a aussi été une légende de cette Sélection. Et c’est clair qu’au début ça impacte beaucoup. Mais à la fin, ils sont devenus coéquipiers et très heureux qu’il en soit ainsi.

– Des trois autres bases de l’appel (Chacho, Llull et Ricky), à laquelle faites-vous plus attention et pourquoi ?

– Chacun a un style bien défini et ce sont des bases très différentes. Je pourrais honnêtement vous dire que j’ai remarqué chacun des trois. En fin de compte, j’ai grandi en regardant beaucoup l’équipe nationale et tous les succès qu’elle a obtenus été après été. C’est finalement ce que je regarde. J’ai beaucoup fait attention à Ricky, j’ai beaucoup fait attention à Chacho, Llull a été une référence très importante pour moi… J’ai essayé de prendre des choses de chacun et j’ai maintenant la chance de pouvoir m’entraîner avec eux, imaginez.

– Pendant la dispute des Jeux, le repêchage de la NBA est organisé, pour lequel il a été présenté. Quelles sont tes attentes?

– En ce moment, je ne suis pas très intéressé par ça. Je suis assez calme avec l’équipe nationale, j’essaie de m’entraîner le plus possible. Quand viendra le temps de décider quoi faire, j’en discuterai avec mon agent et ma famille. Mais en ce moment je suis très calme parce que je vais bien à Madrid, je ne suis pas pressé. J’ai 20 ans, une longue carrière devant moi et encore beaucoup de choses à faire.

– En supposant qu’il continue à Madrid, le club renforce beaucoup sa position. Quelle note donneriez-vous?

– Au final, Madrid a toujours une équipe très longue. Dans toutes les positions, ils renforcent toujours très bien. C’est vrai qu’ils ont signé des joueurs à ma place, mais si ce n’était pas un, c’en était un autre. Au final, comme je vous l’ai dit, Madrid a toujours des équipes très longues et talentueuses pour pouvoir ensuite concourir au plus haut niveau pendant la saison.

– Pablo Laso est l’un des entraîneurs les plus reconnus d’Europe et, en plus, il était un excellent meneur de jeu à son époque de joueur. Qu’est-ce que cela a signifié pour vous d’être à votre service cette année ?

– Cela a été une étape très importante. Avoir Pablo comme coach et être avec lui au quotidien car, honnêtement, j’ai beaucoup appris. J’ai essayé d’être les oreilles grandes ouvertes, écoutant bien tout ce qu’il disait. J’ai également appris du reste de mes collègues et je pense que cela a été très important dans ma croissance cette année. Pour avoir cette aide au quotidien et se sentir valorisé et soutenu. Je suis heureux que ce soit comme ça et j’ai hâte de continuer à travailler avec lui.

– Usman Garuba fait également partie de l’équipe nationale avec vous et est également apparu dans le repêchage. Vous qui vous êtes entraîné avec lui toute l’année, avez-vous vu venir son explosion de jeu ?

– Usman comment la saison s’est terminée a été incroyable. Le pas en avant qu’il a fait, surtout quand l’équipe avait le plus besoin de lui… S’il fait le prochain pas vers la NBA, il sera incroyable car il le mérite.

– Soit dit en passant, Garuba a retiré l’option d’être le seul joueur nommé trois fois meilleur jeune de la Ligue Endesa …

– Oui, c’était proche. Mais j’étais aussi content qu’il l’ait pris. Il l’a mérité, au final il a fait une très bonne saison. Il l’a gagné durement et je suis content qu’ils le lui aient donné.

– Si tu devais choisir cet été entre être à Tokyo ou aller en NBA, tu resterais avec quoi ?

– Sans y penser avec Tokyo. Je n’y pense pas pendant cinq secondes, c’est clair pour moi. Ce serait un plaisir pour moi. Je sais que c’est compliqué, mais ce serait une fierté.