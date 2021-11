Sélection d’actions : Êtes-vous en train de tomber dans le piège d’une arnaque à la pompe et au vidage ?

Le pompage et le vidage sont un type d’activité qui tente d’augmenter le prix d’une action par le biais de recommandations basées sur des déclarations fausses, trompeuses ou très exagérées.

Par Parthajit Kayal et Malvika Saraf

Le système de pompage et de vidage est une forme d’escroquerie qui encourage les investisseurs amateurs à acheter des actions d’une entreprise pour augmenter artificiellement le prix des actions. Il peut être utilisé pour augmenter le prix d’une action grâce à des recommandations basées sur des informations fausses ou trompeuses. Les traders de pompes et de vidages utilisent des plateformes de médias sociaux ou des applications de messagerie pour lancer des rumeurs, diffuser de la désinformation ou faire du battage publicitaire pour susciter l’intérêt pour l’action afin d’augmenter son prix. Une fois que le prix des actions augmente, les fraudeurs vendent les actions à des prix élevés.

Qu’est-ce que la pompe et le vidage

Le pompage et le vidage sont un type d’activité qui tente d’augmenter le prix d’une action par le biais de recommandations basées sur des déclarations fausses, trompeuses ou très exagérées. Il y a deux parties à cette méthode.

Pompe : les fraudeurs organisent une campagne bien planifiée pour gonfler le prix du marché. Cette campagne est généralement menée via les réseaux sociaux et les forums en ligne pour diffuser de fausses informations sur les perspectives d’avenir d’une action cotée.

Dump : une fois que le prix augmente, les auteurs vendent leurs actions. Les nouveaux investisseurs perdent alors leur argent si les prix chutent considérablement après que les commerçants ont vendu leurs actions.

Différentes manières de manipuler les investisseurs

Il existe de nombreuses façons d’utiliser cette méthode de pompage et de vidage. Premièrement, par la manipulation d’informations concernant une entreprise et ses actions par téléphone, de faux communiqués de presse et la diffusion de certaines informations « initiées » qui peuvent augmenter le cours des actions. Parfois, une petite société de courtage emploie plusieurs courtiers qui utilisent des pratiques de vente malhonnêtes pour vendre des investissements à des investisseurs.

Les courtiers vendent des actions par appel à froid. Ils vendent autant d’actions que possible pour augmenter le prix. Une fois que le cours des actions augmente, la société de bourse vend sa part des actions pour un profit considérable. Plusieurs fois, les médias à petite échelle sont impliqués dans ce schéma de manipulation des prix.

Comment il est utilisé en bourse

Les systèmes de pompage et de vidage ciblent généralement les actions à micro et petite capitalisation ou de nouvelles classes d’actifs comme les crypto-monnaies qui sont relativement illiquides et donc plus faciles à manipuler. Seules quelques actions de ce type flottent sur le marché et sont vendues de gré à gré, seuls quelques nouveaux acheteurs sont nécessaires pour faire monter le cours d’une action. Ce nouvel afflux d’acheteurs entraîne une augmentation rapide des cours des actions. Une fois que le prix augmente, les commerçants vendent leurs actions pour obtenir un gain important à court terme. Les détails de chaque arnaque à la pompe et au vidage peuvent être différents, mais le schéma a le même principe de base : modifier l’offre et la demande d’un stock.

Le stock est généralement présenté comme un « bon conseil » ou « la prochaine grande chose » avec des détails sur une annonce de nouvelles à venir qui « enverra le stock à travers le toit ». Les escroqueries à la pompe et au vidage ont tendance à ne fonctionner que sur les actions à petite et à micro-capitalisation négociées de gré à gré. Ces sociétés ont tendance à être très illiquides et peuvent avoir des mouvements de prix brusques lorsque le volume augmente.

Le groupe d’individus concernés à l’origine de l’escroquerie augmente la demande et le volume des transactions sur l’action et ce nouvel afflux d’investisseurs entraîne une forte augmentation de son prix. Une fois la hausse des prix formulée, le groupe vendra sa position pour réaliser un gain à court terme significativement important. Cela fait chuter considérablement le prix. Les nouveaux investisseurs perdent alors leur argent.

Il faut toujours garder à l’esprit cette mise en garde en matière d’investissement : « Si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. » Si nous obtenons un conseil anonyme sur les actions, nous devrions nous arrêter et réfléchir à la raison pour laquelle ils seraient si disposés à nous donner de telles informations. Il est déraisonnable de penser que l’on peut faire un retour sur investissement important et rapide, car il est peu probable que cela se produise. Sa propre recherche sur tout investissement est extrêmement vitale. Cela devrait certainement aider les investisseurs à éviter d’être dupés par de telles escroqueries à la pompe et au vidage.

Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics et Saraf est un récent diplômé de la Madras School of Economics

