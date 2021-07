Sélection d’actions : GARP – Mélange de stratégies d’investissement de croissance et de valeur

Pour conclure, selon cette approche, n’équilibrez pas simplement votre portefeuille avec un nombre égal d’actions de croissance et de valeur. Au lieu de cela, assurez-vous que chaque partage a les caractéristiques des deux.

Le terme « GARP » signifie « croissance à un prix raisonnable » et il s’agit d’une stratégie de sélection de titres largement utilisée par les investisseurs du monde entier. Dans le cadre d’une stratégie d’investissement axé sur la valeur, les investisseurs recherchent des sociétés dont le prix de marché actuel est inférieur à leur valeur intrinsèque. L’investissement axé sur la croissance se concentre sur les entreprises plus petites ou plus récentes dont les perspectives de croissance sont supérieures à la moyenne du secteur. GARP combine la stratégie d’investissement de valeur et de croissance en un seul ensemble de philosophie d’investissement.

Mécanique de l’investissement GARP

L’investissement de valeur se concentre sur les fondamentaux financiers d’une entreprise, mais l’investissement de croissance sélectionne des entreprises qui ont une croissance supérieure à la moyenne dans leur secteur ou par rapport au marché dans son ensemble. En tant qu’investisseur, vous devez identifier une action de croissance qui est sous-évaluée, puis faire grimper le prix lorsque les bénéfices vous donnent raison. La caractéristique principale de cette méthode de sélection de titres est d’éviter les extrêmes des styles de croissance et de valeur en trouvant des titres axés sur la croissance à des prix raisonnables.

Métriques à rechercher

Il faut combiner les approches de valeur et de croissance et ajouter une inclinaison numérique. Les investisseurs recherchent des sociétés avec de solides perspectives de croissance et des cours boursiers actuels qui ne reflètent pas la valeur intrinsèque de l’entreprise. Ils obtiennent donc un double jeu à mesure que les bénéfices augmentent et que les ratios cours/bénéfices (P/E) auxquels ces bénéfices sont évalués augmentent également.

L’une des mesures les plus courantes dans le cadre de l’approche GARP consiste à acheter des actions lorsque le ratio P/E est inférieur au taux auquel le bénéfice par action peut croître à l’avenir. Au fur et à mesure que le bénéfice par action de la société augmente, le ratio P/E baissera si le cours de l’action reste constant. Étant donné que les entreprises à croissance rapide peuvent normalement maintenir des cours/bénéfices élevés, l’investisseur achète des actions qui seront bon marché demain si la croissance se produit comme prévu.

Une autre mesure à rechercher est le ratio cours/bénéfice de croissance (PEG). Le rapport PEG idéal doit être de un ou inférieur à un. Supposons qu’une action se négocie à Rs 50 avec un bénéfice par action (EPS) Rs 5, qui devrait croître de 15% au cours de la prochaine année. Ainsi, le ratio P/E (prix du marché actuel / bénéfice par action) = Rs 50 / Rs 5 = 10 et le ratio PEG (ratio P / E / croissance annuelle du BPA) est = 10/15 = 0,66. Ainsi PEG qui est inférieur à 1, fait de cette société un bon candidat pour GARP.

Avantages

Les actions de croissance pourraient être plus volatiles et chuter aussi vite qu’elles grimpent. Ces actions de croissance pourraient former des bulles, de sorte que les investisseurs qui ont acheté dans la dernière partie du rallye pourraient perdre des montants importants. Les actions de valeur pourraient mettre longtemps à voir leur cours s’apprécier. Ces actions peuvent être fondamentalement fortes, mais le cours de l’action peut ne pas le refléter et cela peut prendre une longue période avant que les marchés reconnaissent cette action. Les actions GARP présentent à la fois de bons bénéfices et un potentiel de croissance, mais le marché boursier n’a pas surévalué ces actions jusqu’à ce jour.

Pour conclure, selon cette approche, n’équilibrez pas simplement votre portefeuille avec un nombre égal d’actions de croissance et de valeur. Au lieu de cela, assurez-vous que chaque partage a les caractéristiques des deux.

P Saravanan est professeur de finance et comptabilité, IIM Tiruchirappalli

