Sélection d’actions Muhurat 2021: Bata India et Bank of Baroda parmi les meilleures actions à parier sur ce Diwali

Les marchés intérieurs ont connu un voyage stellaire pendant le Samvat 2077. Malgré la pandémie en cours et la deuxième vague qui a fait des ravages à travers le pays, l’indice NSE Nifty 50 a enregistré ses meilleurs rendements en 12 ans. Les investisseurs étrangers ont continué à acheter des produits nationaux et un grand nombre d’investisseurs de détail sont entrés sur le marché. À l’avenir, des raisons fondamentales telles que les politiques favorables à la croissance, le pipeline de monétisation des actifs nationaux et la forte reprise de l’immobilier sont quelques-unes des raisons qui maintiennent les analystes des investisseurs d’ICICI Direct optimistes quant à la croissance de l’Inde. La société de courtage a trié sur le volet sept actions qu’elle conseille aux investisseurs d’acheter ce commerce de muhurat.

Bata Inde

Prix ​​cible – Rs 2 380

La spécialité de la chaussure fait partie des choix muhurat proposés par ICICI Direct. Le cours de l’action a grimpé de 29% jusqu’à présent cette année pour se négocier désormais à 2 030 Rs par action. ICICI Direct a déclaré que l’accent mis par Bata sur la réduction des coûts, l’omnicanal, le changement dans la gamme de produits et l’expansion calibrée du réseau de vente au détail par le biais d’un réseau de franchisés légers devrait être structurellement positif. « Nous pensons que de telles initiatives stratégiques devraient donner une impulsion à sa performance opérationnelle sur une base durable. Nous prévoyons une croissance des revenus et des bénéfices de 9 % et 17 %, respectivement, au cours de l’EX20-24E avec une amélioration de 480 points de base du RoCE à 33,0 % au cours de l’EX24E », a déclaré ICICI Direct. Le cours cible implique une hausse de 17%.

Vêtements TCNS

Prix ​​cible – Rs 860

La marque devrait saisir des opportunités de croissance à forte trajectoire dans le segment des vêtements ethniques indiens. TCNS Clothing est déjà devenu le leader du marché dans l’espace ethnique des femmes, selon ICICI Direct. L’entreprise a intensifié ses efforts pour mettre en place un entrepôt intégré pour améliorer la chaîne d’approvisionnement. Jusqu’à présent cette année, l’action a augmenté de 74% pour se négocier désormais à Rs 778 par action. Le prix cible implique une hausse de 10 % par rapport aux niveaux actuels.

Banque de Baroda

Objectif de prix – Rs 120

La banque PSU est une force puissante dans le secteur bancaire avec 8192 succursales et 11637 guichets automatiques. ICICI Direct a déclaré que la Bank of Baroda a de meilleures mesures d’exploitation parmi les banques du secteur public. « Nous pensons que la croissance du crédit s’accélérera avec le déblocage et une reprise économique rapide. Le transfert des NPA à la bad bank réduirait le nombre général de NPA et aiderait à la récupération », a déclaré ICICI Direct. Cette année, les actions de Bank of Baroda ont augmenté de 56% pour se négocier désormais à Rs 100 par action, ce qui implique une hausse de 20%.

Distriparks de la passerelle

Prix ​​cible – Rs 350

Gateway Distriparks est un facilitateur logistique intermodal intégré en Inde. « DFC devrait normaliser ses opérations (Rewari – Palanpur et jusqu’au port de Pipavav) au troisième trimestre de l’exercice 22 tandis que le port de Mundra mettra trois à quatre trimestres à se normaliser. Cela devrait profiter aux CTO comme GDL en termes de croissance des volumes plus élevée », a déclaré la société de courtage. La société a activement réduit sa dette brute, ce qui renforcera son bilan. Le cours de l’action Gateway Distriparks a plus que doublé cette année et l’objectif de cours fixé implique une hausse de 18,6%.

Développeurs Mahindra Lifespace

Objectif de prix – Rs 325

La branche immobilière du groupe Mahindra compte 27,4 millions de pieds carrés (m²) de projets résidentiels achevés, en cours et à venir dans sept villes. « À l’avenir, des déclencheurs tels que les régimes PLI, l’assouplissement des taux d’intérêt et la disponibilité du crédit, les taux d’imposition plus bas pour les nouvelles installations de fabrication, associés au réalignement mondial de la fabrication, les chaînes d’approvisionnement stimuleront les activités IC & IC », a déclaré ICICI Direct. La société de courtage a ajouté qu’elle aimait Mahindra Lifespace en raison de sa forte filiation, de l’accent mis par la direction sur l’expansion de son échelle globale d’opération et d’un bilan confortable. L’action a augmenté de 132% jusqu’à présent en 2021 et le prix cible laisse entrevoir une autre hausse de 15%.

Équipement de construction d’action

Prix ​​cible – Rs 300

L’entreprise de matériel de construction et de manutention détient une forte part de marché de plus de 60 % sur le marché des grues. ACE peut bénéficier de la reprise attendue des infrastructures et du cycle industriel à venir. La société avait réussi à traverser la période de covid grâce à une demande accrue dans le segment des équipements de construction. Le cours de l’action ACE a gagné 77% en 2021, le cours cible implique un nouveau bond de 18,5%.

Acier spécial Vardhman

Prix ​​cible – Rs 340

Vardhman Special Steel (VSSL) est l’un des principaux producteurs indiens de barres d’acier pour les applications automobiles. Plus tôt cette année, la société a reçu une autorisation environnementale (CE) pour l’extension de la capacité de son usine existante de Ludhiana, jusqu’à 280 000 tonnes par an (TPA) de production de laminés. Cela augmenterait la capacité de laminage actuelle de 200 000 TPA à 250 000 TPA. « Au cours des exercices 21-23E, nous prévoyons que le chiffre d’affaires de VSSL augmentera à un TCAC de 25 %, tandis que l’EBITDA et le PAT devraient enregistrer un TCAC de 35 % et 64 %, respectivement », a déclaré ICICI Direct. En 2021, jusqu’à présent, l’action a augmenté de 143% et le prix cible laisse entrevoir une hausse supplémentaire de 24%.

