Sélection d’actions techniques Diwali 2021 : Acheter Infosys, Sun Pharma, d’autres à Samvat 2078 ; les graphiques montrent jusqu’à 35% de rallye

La société de recherche et de courtage Kotak Securities a sélectionné cinq actions qui affichent une forte reprise sur les graphiques techniques

BSE Sensex et Nifty 50 ont progressé de plus de 30% jusqu’à présent dans l’année, et de plus de 42% depuis Diwali 2020. Dans le Samvat 2078, les chartistes pensent que les marchés resteront très volatils, cependant, la tendance haussière pourrait se poursuivre. La société de recherche et de courtage Kotak Securities a sélectionné cinq actions (Infosys, IndiGo, Sun Pharmaceuticals, etc.) qui affichent une forte reprise sur les graphiques techniques, allant de l’informatique aux FMCG en passant par le secteur bancaire. Les cinq actions affichent jusqu’à 35% de rallye sur les graphiques. La société de courtage a suggéré d’acheter 50 pour cent des actions susmentionnées aux niveaux actuels.

Top 5 des valeurs techniques à acheter

Infosys

Achetez 50% à l’heure actuelle et restez 50% à 1530. Objectif : Rs 1950-2050 ; Rallye 20%

Niveaux d’assistance clés : 1700-1660-1585-1500-1450

Niveaux de résistance clés : 1810-1915-1950-2050

Après une forte tendance haussière de 1550 à 1750, le titre s’est consolidé dans une fourchette de 1650 à 1750. Sur les graphiques journaliers, près de la SMA de 50 jours, il a formé une formation prometteuse de double fond. Pour les traders à court terme, un SMA de 50 jours et pour le moyen terme, un SMA de 200 jours serait le niveau de décision clé de la tendance. Techniquement, tant qu’il se négocie au-dessus du même niveau, la texture de la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’en 1950. Une autre hausse pourrait également se poursuivre, ce qui pourrait porter le titre jusqu’en 2050.

InterGlobe Aviation (IndiGo)

Achetez 50% à Rs 2000 et restez 50% à 1800. Objectif : Rs 2300-2500, Rallye : 23,7%

Niveaux d’assistance clés : 1950-1800-1750-1700

Niveaux de résistance clés : 2150-2300-2375-2500

Après une formation prometteuse de rupture de gamme de 1860, l’action a grimpé jusqu’à 2300. Mais en raison de la réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés, elle a été témoin d’une vente technique. Cependant, la structure graphique à moyen terme est toujours positive.

Forge de Bharat

Achetez 50% à 760 et restez 50% à 685. Objectif : Rs 875-930, Rallye : 18,6%

Niveaux d’assistance clés : 730-700-685-645

Niveaux de résistance clés : 800-850-875-930

Au cours des deux derniers mois, l’action oscillait entre 700 et 800 fourchettes de prix. Sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, il a formé une formation de double fond et après la formation, il s’est fortement inversé. La formation d’inversion prometteuse à partir du niveau de support important indique une forte possibilité d’une nouvelle tendance haussière par rapport aux niveaux actuels.

Sun Pharma

Achetez 50 % à 810 et restez 50 % à 730. Cible : 930-975, Rallye : 19,8 %

Niveaux d’assistance clés : 775-750-730-685

Niveaux de résistance clés : 850-890-930-975

Après avoir formé une cassure de gamme à 700, l’action se consolide dans une fourchette de 750 à 800. Le mois dernier, enfin, l’action a franchi la barre de résistance à 800 et a réussi à clôturer au-dessus du même niveau, ce qui est extrêmement positif. Après la cassure, le titre a formé une série de hauts et de bas qui soutiendraient la prochaine tendance haussière

Banque Canara

Achetez 50% à 201 et restez 50% à 170. Objectif : 240-260, Rallye : 34,4%

Niveaux d’assistance clés : 190-183-170-160

Niveaux de résistance clés : 215-225-240-260

Sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, le titre a formé une formation de continuation de cassure. Après la formation de la cassure, il a pris un support à court terme près de 170 et s’est fortement inversé. De plus, la formation robuste de séries plus élevées et plus basses sur les graphiques hebdomadaires indique une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. La texture du graphique suggère que le titre est dans une forte tendance haussière et que l’élan positif se poursuivra dans un proche avenir.

