Sélection de livres de célébrités de janvier 2022 de Reese Witherspoon et plus

2022 est là, ce qui veut dire que nous sommes dans un état d’esprit « nouvelle année, nouveaux livres ». Si vous avez pour objectif de lire plus cette année, nous sommes là avec vous. Et, si vous ne savez pas par où commencer, vous n’êtes pas seul. Vous pouvez éviter de deviner votre prochaine lecture et simplement suivre une recommandation de vos célébrités préférées.

Ce mois-ci, nous lisons d’excellents livres qui ont été choisis par Reese Witherspoon, Sarah Jessica Parker, Katie Holmes, Becca kufrine, Natalie Portman, Stephen Curry, Emma Roberts, Jenna Bush Hager, Chloé Lukasiaket Emma Corrin.