Sélection du jury de Kim Potter dans Daunte Wright Death REGARDER LA DIFFUSION EN DIRECT

Ancien policier Kimberly Ann Potter, 49 ans, doit être jugé pour meurtre Daunte Wright, 20 ans, dans un arrêt de circulation désastreux. Son avocat a déclaré mardi qu’elle témoignerait. Vous pouvez regarder la sélection du jury dans le lecteur ci-dessus. Les déclarations d’ouverture sont prévues pour le mercredi 8 décembre.

Il y a controverse qu’elle l’a fait. La question est de savoir si ses actions constituent un homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré en vertu de la loi du Minnesota.

Comme on le voit sur la vidéo de la caméra corporelle du 11 avril 2021, des agents du Brooklyn Center Public Department ont arrêté Wright pour un contrôle routier. Un policier a commencé à le menotter contre le côté conducteur de la voiture. L’officier masculin a suggéré que Wright était sur le point de résister.

« Je ne fais rien », a déclaré Wright. Il finit par s’éloigner, regagnant le siège du conducteur. Une lutte s’ensuivit.

« Je vais te taser ! » dit Potter en sortant ce qui s’est avéré être son arme. Elle a répété son avertissement, puis a finalement crié : « Taser, taser, taser ! »

Elle a ouvert le feu, frappant Wright, qui a ensuite pris la fuite.

« Putain de merde ! » dit Potter. « Je viens de lui tirer dessus. »

Wright a ensuite percuté un autre véhicule, ont indiqué les autorités. Il a été déclaré mort sur les lieux.

Potter a démissionné.

Attention : la vidéo est dérangeante.

AVERTISSEMENT: CONTENU GRAPHIQUE – La police a publié dimanche des images de la caméra corporelle de la fusillade mortelle de Daunte Wright, un homme noir tué lors d'un contrôle routier à Brooklyn Center, Minnesota

Potter avait son Taser sur le côté gauche de la ceinture de service et son arme sur le côté droit, ont déclaré les autorités.

« La plainte allègue que l’ancienne policière du Brooklyn Center, Kimberly Potter, a commis un homicide involontaire coupable au premier degré en manipulant imprudemment une arme à feu lorsqu’elle a abattu Daunte Wright lors d’un contrôle routier à Brooklyn Center le 11 avril 2021 », a déclaré le bureau du procureur général du Minnesota en ajoutant le chef d’accusation d’homicide involontaire coupable au premier degré. « La plainte continue d’alléguer – comme la plainte initiale l’a fait – que Kimberly Potter a commis un homicide involontaire coupable au deuxième degré par négligence coupable en utilisant une arme à feu. »

Officier de police depuis 26 ans, Potter a été formé aux armes à feu et aux Tasers, ont-ils déclaré.

« L’accusé a suivi des cours de formation annuels de recertification sur chacune de ces armes », ont-ils écrit dans les documents d’accusation. « Ces cours comprenaient une formation sur la façon de dessiner, viser et utiliser correctement chaque arme. Le matériel de formation pour ces cours comprenait également des avis alertant le défendeur de la possibilité et des risques de dégainer une arme de poing au lieu d’un Taser. Au cours des six mois précédant cet incident, le défendeur a suivi deux cours de formation spécifiques au Taser. Par exemple, le 2 mars 2021, le défendeur a suivi une formation de quatre heures sur le Taser. Ce cours comportait une composante en classe, qui fournissait des informations détaillées et substantielles concernant la fonction, l’utilisation appropriée et les problèmes de sécurité associés à l’utilisation des Tasers ; une composante pratique; et un test écrit. Après cette formation, le défendeur a été certifié pour l’utilisation du Taser X7.

En d’autres termes, ils ont dit que Potter était mieux informé et qu’elle devait en assumer la responsabilité.

La défense de Potter est conçue pour affirmer que cette fusillade était une erreur innocente. Dans les motions, ils se sont prononcés contre l’expert de l’État sur le recours à la force et ont suggéré que Wright était un danger pour la communauté.

Dans l’état actuel des choses, les jurés entendront la version des événements de Potter depuis la tribune. Elle témoignera, avocate de la défense Paul Engh a déclaré mardi un juré potentiel.

L’avocat de la défense Paul Engh dit au juré potentiel #6 que #KimPotter TÉMOIGNERA. #DaunteWright@LawCrimeNetwork pic.twitter.com/1J6jc8cGe4 – Cathy Russon (@cathyrusson) 30 novembre 2021

Matt Naham a contribué à ce rapport.

[Image of Daunte Wright via Attorney Ben Crump and GoFundMe; image of Kim Potter via the Hennepin County, Minn. Jail]

