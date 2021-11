Sélection du jury de Kyle Rittenhouse REGARDER LA DIFFUSION EN DIRECT

Les deux parties se disputeront pour savoir qui décidera du sort d’un jeune homme qui a tué trois autres personnes au milieu de vives protestations. Sélection du jury pour le prochain procès pour meurtre de Kyle Rittenhouse, 18 ans, devrait commencer le lundi 1er novembre dans le comté de Kenosha, Wisconsin. Nous nous attendons à ce que le tribunal soit diffusé, l’accusation et la défense cherchant à accueillir 12 jurés et huit suppléants. L’affaire a atterri dans une fissure culturelle et est devenue une cause célèbre parmi la droite politique. Vous pouvez regarder dans le player ci-dessus.

Rittenhouse abattu et tué Joseph Rosenbaum, 36, et Anthony Huber, 26 ans et blessé Gaige Grosskreutz, 27. Les procureurs disent que Rittenhouse, alors âgé de 17 ans et originaire de l’Illinois, était un justicier à la recherche d’un combat. Lui, comme d’autres de droite, s’est rendu à Kenosha, dans le Wisconsin, pour protéger ostensiblement la propriété. Cela s’est produit alors que les protestations contre la police tirant sur un homme local Jacob Blake devenu violent. Les avocats de Rittenhouse affirment qu’il agissait en état de légitime défense.

Les procureurs ont eu du mal devant les tribunaux, n’ayant pas présenté de preuves d’un comportement agressif antérieur. Cela comprenait des preuves montrant qu’il attaquait une femme qui était dans une altercation avec sa sœur. L’autre est qu’il était étroitement lié à l’organisation violente d’extrême droite Proud Boys.

Juge du comté de Kenosha Bruce Schröder a déclaré qu’une cour d’appel l’annulerait s’il les autorisait au procès. Les preuves étaient trop préjudiciables, a-t-il déclaré. Il a également fini par ne pas autoriser les images montrant une personne identifiée comme Rittenhouse discutant d’un homme noir sortant d’une pharmacie CVS. Rittenhouse croyait que l’homme volait à l’étalage.

« Fro, j’aimerais avoir mon putain d’AR », a déclaré Rittenhouse. « Je commencerais à leur tirer dessus. » Schroeder a toutefois souligné que Rittenhouse avait appelé le 911.

« Les [incidents] sont trop dissemblables », a déclaré le juge. «Il fait des déclarations menaçantes à coup sûr. Déclarations. Ensuite, il prend une mesure appropriée. « Menace » n’est probablement pas le bon mot. »

