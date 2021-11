Sélection espagnole | Gavi est déjà une légende de l’Espagne

14/11/2021

Le à 13:52 CET

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

Gavi est l’un des grands protagonistes de l’équipe espagnole. Son apparence laisse une trace et il a été l’un de ceux choisis, avec Rodrigo Moreno, pour obtenir la reconnaissance de Legends of Spain.

Leyendas de España, association d’anciens internationaux espagnols, a annoncé son activité à l’hôtel de concentration La Roja quelques heures avant le match de qualification décisif contre la Suède. la coupe du monde 2022 au Qatar. Gavi, originaire de Los Palacios, a reçu le maillot en tant que recrue 830 avec La Roja, tandis que Rodrigo Moreno est le Legend 751.

Legends of Spain veut aider les anciens joueurs ceux qui en ont besoin, la promotion du football espagnol, la reconnaissance historique de la mémoire et le soutien aux causes sociales et solidaires. Son président est l’ancien valencien Fernando Giner, qui a servi de chef de cérémonie pour l’événement.

Les anciens joueurs qui ont assisté à l’événement, principalement liés à l’Andalousie ou à Séville, étaient Paco Gallego, Polinario, Miguel Reina, Lora, Soriano, Javier López, Cardeñosa, Gordillo, Biosca, Botubot, Carrasco, Montero, Esteban Vigo, Juan José Jiménez, Francisco López, Diego Rodríguez, Rafa Paz, Adolfo Aldana, Chano, Molina, Álvaro Cervera, Roberto Ríos, Ito, Enrique Romero, Catanha, Romero, Diego Tristán, Capi, Marchena, Juanito, Koke Contreras, Güiza et Manu del Moral.

Busquets a reçu un cadeau de l’UEFA pour avoir dépassé les 100 matches en tant qu’international

| Pablo Garcia / RFEF

D’autre part, les derniers débutants avec l’Espagne, dont Gavi, ont également reçu le traditionnel badge pour leur première. De la même manière, Busquets a été reconnu pour ses plus de 100 apparitions internationales par l’UEFA. Luis Rubiales, président de la FEF, a fourni ces détails.