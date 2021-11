Sélection femme | Leila Ouahabi : « L’équipe est très bonne »

28/11/2021 à 20:39 CET

Avec la défaite contre les îles Féroé (12-0), l’équipe de Jorge Vilda est seule leader du groupe B de la phase de poules qualificatives pour la Coupe du monde 2023. Elle est cependant pressée en dessous par les Ecossais, de deux points. Tous deux se rencontreront à La Cartuja mardi prochain à 21h00 (CET).

« La Roja » a dominé le match du début à la fin contre les féroïens et n’a pas laissé les féroïens construire par derrière et l’un des protagonistes était Leila Ouahabi. Il dominait à volonté l’aile gauche et brillait de ses centres dans la surface. Ouahabi, du côté du FC Barcelone, analyse dans les médias de la sélection comment l’équipe a vécu la victoire.

« Les sensations étaient très bonnes et l’équipe était très bonne. Nous avons su nous adapter aux situations de jeu et cela a aidé tout à mieux se dérouler. » « Qu’il avait ces actions par groupe et ces connexions qui se sont terminées par la fréquentation », reconnaît Leila.

À un pas d’obtenir le billet pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande d’ici 2023, Leila estime que « L’équipe, en ce moment, est très bonne ». « Il y a eu un changement en termes de croissance et d’amélioration du groupe », et c’est que dans cette phase qualificative ils n’ont encaissé aucun but et accumulent 35 en faveur.

Maintenant même, l’autre objectif de la sélection est l’Eurocup qui se jouera en juillet et, le footballeur, souligne que « les performances au cours de ces années ont beaucoup augmenté et cela a fait de nous une équipe beaucoup plus compétitive comme celle que nous sommes actuellement ».

Sur le plan personnel, le blaugrana reconnaît que «c’est un privilège de pouvoir assister à chaque concentration, je l’apprécie beaucoup et je l’aime« . Ouahabi s’est gravement blessée au genou en juin lors d’un match amical et a été absente pendant 5 mois. Elle a repris le jeu en octobre après avoir subi une intervention chirurgicale et, une semaine après sa sortie, Vilda lui a de nouveau fait confiance.